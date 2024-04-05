به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شرکت کنندگان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که نبرد آزاد سازی قدس شریف و سراسر فلسطین تنها منحصر به ملت فلسطین نیست بلکه مسئولیتی بر دوش تمام امت اسلامی است.

در این بیانیه آمده است: طی شش ماه گذشته ملت فلسطین با فجیع‌ترین و کثیف‌ترین نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی و ایادی استعماری آمریکا در غزه و سراسر فلسطین رو به رو بوده است.

در این بیانیه تاکید شده است: آرمان فلسطین آرمان همه ما و مساله نخست امت اسلامی است. امت ما باید از مقدسات حمایت کرده و برای آزاد سازی آنها وارد عمل شود.

در بیانیه پایانی راهپیمایی روز قدس در یمن تاکید شده است: هیچ عذر و بهانه‌ای از هیچ حکومتی در کشورهای اسلامی در برابر اهمال کاری آنها برای ایفای نقششان مقابل آزاد سازی فلسطین و یاری رساندن به ملت مظلوم آن پذیرفته نیست.

لازم به ذکر است که شهروندان یمنی در استان‌های مختلف این کشور امروز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور در خیابان‌ها حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.