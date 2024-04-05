به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار امام جمعه شهرستان مشگین شهر در خطبه های این هفته نماز جمعه از حضور پر شکوه مردم ولایتمدار منطقه در راهپیمایی روز جهانی قدس تشکر کرده و با بیان این موضوع خواستار اتحاد مسلمین جهان و تشکیل جبهه مقاومت واحد بر علیه اسراییل غاصب شدند.

باوقار با بیان این موضوع گفت: کشف حجاب توسط رضا خان قلدر شروع شد و باعث بی حجابی و بی عفتی قبل از انقلاب منجر گردید و می خواست بی حجابی وبی عفتی و بی دینی را در ایران ترویج دهد.

وی تاکید کرد: دشمنان در جنگ سخت شکست خورده و با ترویج نمایشگاه بی حیایی و بی عفتی در کشوری که ۲۳۰ هزار شهید تقدیم کرده است مسیولین باید در مقابل این بی عفتی و بی حیایی که برخی خیرت دینی ندارند وجدانهای بیدار جلوی این هنجار شکنی را نگیرند.

باوقار گفت: یکی از وظایف حاکمیتی احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هست و نباید در مقابل بی تفاوتی برخی هنجار شکنان سکوت کنند و خانواده ها نیز از ترویج منکر مواظبت کنند تا پای دین و ارزشهای دینی سست نشود.

وی گفت: امام علی (ع) حامی دین و ارزشهای دینی بود و ما شیعیان علی هستیم و مسئولین نباید صحنه را خالی کنند که یکی از خطرات ارتجاع به ارزشها و سنت های انقلابی است.

خطیب جمعه شهرستان مشگین شهر گفت: حضرت امام خمینی ره فرمودند جاهلیت ثانی خطر پذیر تر از جاهلیت اولیه هست پرچم دفاع از دین را اگر از دست بدهید به قوم دیگری سپره میشود

گاهاً برخی از مسئولین کوتاهی می کنند ابروی دین و ابروی نظام اسلامی حفظ شود ترویج روزه خواری بازی با نظام دینی بوده هست و نباید جامعه دینی مورد تاخت و تازه وولنگاری قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مسئولی که غیرت دینی ندارد مسلمان نیست ولی امر می فرماید انقلابی گری یعنی غیرت دینی نباید در مقالل هنجار شکنی بی تفاوت باشیم

خطیب نماز جمعه تصریح کرد: در روزهای پایانی ماه در باب امربه معروف مسئولین شایسته و با یسته عمل نمایند اخرین جمعه ماه مبارک انجام شد بعد از چهل وپنج سال مردم ایران بویژه شهرستان مشکین شهر حماسه ای دیگر افریدند و ارمان فلسطین در میان امواجی از فتنه ها میبینیم راهپیمایی روز قدس باشکوه تر از سالهای گذشته انجام شد.

حجت الاسلام باوقار گفت: امریکا در منطقه در جایگاه تنزل قرار گرفته و از محور مقاومت سیلی میخورد و جبهه های متعدد علیه رژیم صهیونستی ایجاد شده است و باعث نابودی رژیم صهیونیستی میشود و می بینیم

با وقار اضافه کرد: در مجمع سازمان ملل در عرصه بین المللی کشور ها بر علیه اسراییل متحد شده و حتی در داخل رژیم صهیونیستی شکاف ایجاد شده و جنگ غزه باعث شده رژیم صهیونستی اخر خطر رسیده است و بعد از طوفان الاقصی حمایت امریکا نیز از اسراییل کم شده است وضربه های گروههای محور مقاومت موجودیت رژیم صهیونیستی را زیر سوال برده و غافل از اینکه جبهه مقاومت هوشمندانه تقویت شده و در وقتش انتقام شهدای ایرانی در سفارت و کنسولگری سوریه نیز گرفته خواهد شد.