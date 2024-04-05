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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۵۹

به میزبانی بوستان لاله؛

جزییات برگزاری کنسرت بزرگ عیدانه تهران اعلام شد

جزییات برگزاری کنسرت بزرگ عیدانه تهران اعلام شد

کنسرت بزرگ عیدانه تهران با حضور تعدادی از خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان طی روزهای شانزدهم تا بیست و دوم فروردین ماه در قالب اجراهای رایگان پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ کشورمان در یک اقدام جالب توجه در قالب «جشنواره شهر رمضان» مجموعه کنسرت هایی را به صورت رایگان در بوستان لاله تهران برگزار کرده اند.

براساس برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان این پروژه موسیقایی، برنامه کنسرت‌ها به ترتیب زیر اعلام شده است:

پنجشنبه ۱۶ فروردین: امیر حقیقت

جمعه ۱۷ فروردین: غلامرضا صنعتگر

شنبه ۱۸ فروردین: امید حاجیلی

یکشنبه ۱۹ فروردین: آرون افشار

دوشنبه ۲۰ فروردین: محسن ابراهیم زاده و حسن ریوندی

سه شنبه ۲۱ فروردین: میثم ابراهیمی

چهارشنبه ۲۲ فروردین: امیر تاجیک

کد مطلب 6070697
علیرضا سعیدی

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