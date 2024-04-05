به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در کردستان و استاندار کردستان با صدور پیامی از حضور گسترده مردم کردستان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کردند.
متن بیانیه صادر شده بدین شرح است:
ان الباطل کان ذهوقا
وعده الهی حق است که باطل رفتنی است و مستضعفان وارثان زمین خواهند شد.
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۴۰۳ با شعار طوفان الاحرار در شرایطی برگزار شد که پایههای موجودیت ننگین رژیم غاصب اسرائیل در پی طوفان الاقصی و مقاومت مثال زدنی مردم فلسطین به ویژه در باریکه غزه از هر زمان دیگری سستتر است و آزادگان جهان حتی فراتر از امت اسلامی به میدان آمده و مظلومیت مردم فلسطین را فریاد زدند.
امروز وجدان بشریت بیش از گذشته بیدار شده است و راهپیمایی روز جهانی قدس خروشی بینالمللی با حضور مسلمانان مؤمن و روزهدار و بلکه آزادگان جهان بود.
برخود میبالیم که مردم شریف، متدین و انقلابی استان کردستان هم در تمامی شهرها و روستاها به ندای رهبر عظیمالشأن انقلاب لبیک گفته و با حضوری گسترده و حماسهای ماندگار از همبستگی و انسجام به یاری مردم ستمدیده غزه شتافتند.
ضمن تشکر از وظیفهشناسی و حقطلبی شما برادران و خواهران عزیز کردستانی یقین داریم که قدمهای اثرگذارتان در این روز بزرگ و شریف در نزد خدواند بزرگ مأمور و تسهیل کننده و سرعت بخش نابودی رژیم جعلی و خونآشام صهیونیستی و قوت قلبی برای مردم مظلوم فلسطین و غزه و زمینهساز پیروزی نهایی رزمندگان مقاومت خواهد شد.
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