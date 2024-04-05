مبلغ زکات فطره در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی دفتر نماینده ولیفقیه در استان لرستان در اطلاعیهای میزان زکات فطره و کفاره روزه در استان لرستان را اعلام کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزهداران عزیز و هم استانیهای گرامی بنا بر اطلاعیه دفتر نماینده ولیفقیه در استان لرستان و امامجمعه خرمآباد میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح زیر است:
میزان زکات فطره، معادل (۳ کیلوگرم) گندم را به مبلغ ۶۵ هزار تومان و نیز معادل (۳ کیلوگرم) برنج به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به نیت زکات فطره بپردازند.
مؤمنین عزیز توجه داشته باشند، شایسته است که روزهداران زکات فطره را قبل از اقامه نماز عید فطر پرداخت کنند.
لازم به ذکر است: کفاره افطار غیرعمدی روزه، برای هر روز، یک مد (۷۵۰ گرم) طعام به مبلغ ۱۶ هزار تومان و برای کفاره افطار عمدی روزه بهازای هر یک روز ۹۶۰ هزار تومان پرداخت شود.
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