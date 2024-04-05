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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۰:۵۶

از سوی نماینده ولی‌فقیه در لرستان؛

مبلغ زکات فطره در لرستان اعلام شد

مبلغ زکات فطره در لرستان اعلام شد

خرم‌آباد - نماینده ولی‌فقیه در لرستان با آرزوی قبولی عبادات و طاعات مؤمنین روزه‌دار استان، میزان زکات فطره هر نفر در این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان در اطلاعیه‌ای میزان زکات فطره و کفاره روزه در استان لرستان را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران عزیز و هم استانی‌های گرامی بنا بر اطلاعیه دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح زیر است:

میزان زکات فطره، معادل (۳ کیلوگرم) گندم را به مبلغ ۶۵ هزار تومان و نیز معادل (۳ کیلوگرم) برنج به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به نیت زکات فطره بپردازند.

مؤمنین عزیز توجه داشته باشند، شایسته است که روزه‌داران زکات فطره را قبل از اقامه نماز عید فطر پرداخت کنند.

لازم به ذکر است: کفاره افطار غیرعمدی روزه، برای هر روز، یک مد (۷۵۰ گرم) طعام به مبلغ ۱۶ هزار تومان و برای کفاره افطار عمدی روزه به‌ازای هر یک روز ۹۶۰ هزار تومان پرداخت شود.

کد مطلب 6070811

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    نظرات

    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اینجا همه خودشون محتاج پولن
    • IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      گندم را از کشاورزان کیلویی 15000هزارتومان خریداری کرده‌اند.

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