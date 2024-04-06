درگیری جوانان فلسطینی با عناصر متجاوز در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که در جریان حمله نظامیان صهیونیست به منطقه بیت امر واقع در شمال الخلیل درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و عناصر متجاوز رخ داده است.

نظامیان صهیونیست در این حمله تعدادی از جوانان فلسطینی را بدون دلیل موجه و قانونی بازداشت کردند.

این عناصر همچنین به اردوگاه شعفاط واقع در قدس اشغالی حمله کردند و با جوانان فلسطینی ساکن این اردوگاه درگیر شدند.

متجاوزان صهیونیست تعدادی از جوانان فلسطینی را در مسیر باب حطه واقع در قدس قدیم بازداشت کردند. آنها همچنین به شهر دورا واقع در جنوب الخلیل حمله کردند.

منابع فلسطینی روز گذشته نیز از درگیری مبارزان مقاومت با اشغالگران صهیونیست در اردوگاه نور شمس در شهر طولکرم خبر دادند.

این منابع بیان کردند که مقاومت فلسطین پس از یورش گروهی از نیروهای کماندوی صهیونیست به اردوگاه نور شمس با آن‌ها درگیر شده و در مسیر اشغالگران چند بمب دست‌ساز منفجر کردند.

گروهان‌های قدس گردان طولکرم از درگیری شدید مبارزانش با صهیونیست‌های اشغالگر در اردوگاه نور شمس خبر داد.