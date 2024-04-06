دردانه خانواده داوودنژاد بدرقه شد/سکوت برای رضا که عاشق زندگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد رضا داوودنژاد امروز شنبه ۱۸ فروردین ماه از مقابل خانه سینما با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد.

این مراسم با اجرای کامران ملکی آغاز شد که وی در ابتدا بیان کرد: رضا از تبار خانواده بود اگر بخواهیم خانواده را در سینما مثال بزنیم او از تبار خانواده بود. خانواده امروز درباره رضا صحبت می‌کنند و امیدواریم امروز مراسمی در شان او داشته باشیم.

شاهرخ بدیعی پدر همسر رضا داوودنژاد به عنوان آغازگر مراسم در سخنانی گفت: برای من داغدار اگرچه سخت اما مایه مباهات است که در چنین جمعی در کنار یاران یکدل سخن بگویم. سوگ نامه ام درباره هنرمندی ارجمند، دامادی پرمهر همچون فرزند، همسری پرمهر است. توانم اندک است و بغض و اندوه گلویم را می‌فشارد. درباره جان جانان سخن گفتن راحت است چون مردم او را با چهره همیشه خندانش حتی در روزهای بیماری می‌شناختند و می‌ستودند و البته سخت است چون در صورت با صداقتش کرامت و نگاهی پر از مهر و عشق به زندگی و همیاری جا گرفته بود که نمی‌شود در چنین مجالی از آن درگذشت.

بدیعی اضافه کرد: اسطوره زندگی او پدر بود و عشق پایدارش تا دم پرواز به همسرش غزل. در طول ۱۵ سال همبستگی اش با ما حتی یک بار خشمش را ندیدیم و برای همه ما یاوری بی منت و یاری رسانی ارزشمند بود و در مقابل سختی‌های زندگی سر خم نمی‌کرد.

وی در پایان سخنانش از حضار درخواست کرد به احترام زنده یاد داوودنژاد بایستند و یک دقیقه سکوت کنند.

مونا داوودنژاد در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: هرگز فکر نمی‌کردم روزی اینجا به خاطر رضای عزیز بایستم. مصایب ما حتی قبل از فیلم «مصایب شیرین»، شیرین بود چون رضا شیرین بود. اطمینان دارم همه شما از رضا خاطرات شیرینی به یاد دارید.

پژمان بازغی رییس انجمن بازیگران سینمای ایران در ادامه در سخنانی عنوان کرد: به خانواده داوودنژاد عزیز و خانواده بدیعی تسلیت عرض می‌کنم. از روزی که خبر را شنیدم فکر می‌کنم چه موضوعی پیدا کنم برای صحبت اما چیزی بیش از این‌ها که گفته شد، نیست. رضا عاشق زندگی بود و شیرین بود و چه حیف که برای او از فعل بودن استفاده می‌کنیم.

نیما حسنی نسب منتقد سینما نیز در سخنانی عنوان کرد: قبلاً بارها فیلم «مصایب شیرین» را با لبخند دیده بودم. دیشب از دلتنگی نشستم پای فیلم اما به نظرم نماها همه فلو بود از بس که دلتنگی داشت،

به خاطر رضا و به دلیل زندگی تباه شده یک نسل؛ نسلی که رضا یکی از درست ترین نماینده‌هایش در سینما شد. او کپی برابر اصل یکی از ماها بود. امروز هم سوگوار رضای نازنین هستیم و هم عمر خودمان. من اینقدر شبیه او بودم که گاهی جای او اشتباهی امضا دادم اما الان هیچ چیز شبیه قبل نیست.

وی اضافه کرد: علیرضا داوودنژاد خانواده اش را به تاریخ سینمای ایران و خاطره جمعی ما الصاق کرده است. کاش همه این‌ها فیلم بود، کاش با فرمان کات رضا بلند می‌شد و مامان اتی می‌آمد و مثل «کلاس هنرپیشگی» از عشق حرف می‌زد.

حسنی نسب در پایان یادآور شد: آقای داوودنژاد می‌دانیم این سخت‌ترین سکانس عمر شماست که باید هم نقش پدر و هم نقش کارگردان را بازی کنید اما چشم همه رضا، ما و سینمای ایران به شماست.

سپس علی داوودنژاد برادر رضا پشت تریبون قرار گرفت و به پیامک خود با وی اشاره و بیان کرد: همه فکر می‌کنند تو برای من و زهرا برادر و فرزند مامان و بابا بودی اما تو حتی برای بابا هم مثل بابا بودی و بهت می‌گفتم بابا.

او درحالی که اشک می‌ریخت و پیامکش هم اشک حضار را درآورده بود ادامه داد: یادم است می‌گفتی همه چیز ردیف می‌شود. بمیرم برایت که همه فکر و ذکرت ما بودیم. جای تو را کسی نمی‌تواند پر کند اما من سعی می‌کنم افتخارت باشم.

در ادامه محسن امیر یوسفی رییس کانون کارگردانان سینمای ایران بیان کرد: این چه طالعی برای سینمای ایران است که بهار ما با مرگ شروع می‌شود. سال گذشته بهار ما با رفتن کیومرث پوراحمد و امسال با داوودنژاد عزیز شروع شد.

وی افزود: فیلم‌های علیرضا داوودنژاد با بازی فرزندش جز عشق نبود و به ما عشق و فرهنگ ایران را آموخت.

در ادامه کامران ملکی در سخنانی عنوان کرد: همه مدیران بنیاد سینمایی فارابی، همه مدیران اصناف و همه مدیران بخش‌های مختلف سینما اینجا هستند و اگر بگوییم امروز همه سینما اینجا هستند گزاف نیست.

سجاد سپهری شکیب پسرعمه رضا داوودنژاد نیز در سخنانی یادآور شد: رضا دردانه خانواده و خیلی‌ها بود. وقتی می‌گویند رضا داوودنژاد قطعاً کلی خاطره به ذهن می‌آید و اطمینان دارم لبخند هم می زنید. رضا قوی بود تا در این دنیا مهربان بماند.

علی دهکردی مدیرعامل خانه سینما مطرح کرد: بازگشت همه به سوی اوست و رضای عزیز هم به جایی بازگشت که قلب و روح و خنده‌های زیبایش حضور دارد. خانواده سینمای ایران امروز در برابر یک خانواده که خودش سینمای ایران است عرض تسلیت دارد. امیدوار باشیم امسال را سال قشنگ‌تر و شادتری پیش ببریم. ممنون از همه کسانیکه با خانواده داوودنژاد همراهی کردند.

کامران ملکی در پایان مراسم گفت: روز دوشنبه ۲۰ فروردین مراسم یادبود در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می‌شود. آیینی هم تدارک دیده شده است که در آن مراسم اجرا می‌شود. نماز اینجا به امامت حجت الاسلام جعفر غلامرضایی انجام می‌شود.

در پایان با خواندن نماز بر پیکر زنده یاد رضا داوودنژاد او را به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه کردند.