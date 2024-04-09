«سید احسان قاضی‌زاده هاشمی» نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: مجلس دوازدهم تغییرات زیادی نسبت به مجلس یازدهم دارد، چرا که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس فعلی در مجلس بعدی نیستند و نسل جدیدی از چهره‌ها وارد مجلس دوازدهم شده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از انتخاب‌هایی که مردم در انتخابات در اقصی نقاط کشور داشتند، فراتر از لیست‌های متعارف بود، گفت: قطعاً این موضوع اثر خودش را روی مجلس آینده خواهد گذاشت. قضاوت درباره اینکه چند فراکسیون سیاسی در مجلس بعدی شکل خواهد گرفت، زود است، اما قطعاً تغییرات جدی در مجلس دوازدهم خواهیم داشت.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه مجلس آینده بیشتر یک مجلس تحول خواه با شاخص‌های متفاوت‌تری از مجلس یازدهم خواهد بود، تصریح کرد: مجلس دوازدهم در بسیاری از موضوعات قطعاً شفاف‌تر، صریح‌تر و با نکته‌سنجی بیشتری به موضوعات ورود خواهد کرد و امیدواریم مجلس بعدی یک ترکیب اثرگذار برای حل مسائل و مشکلات مردم باشد.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: مجلس دوازدهم یک مجلس پرانرژی خواهد بود، چرا که نسل جوانی به مجلس دوازدهم راه یافته است؛ این روزها بسیاری از این افراد با ما در تماس هستند و یکسری مبانی دارند که یکی از مبانی و اصول مهم آنان، فسادستیزی است و بر آن تاکید دارند. ما برای فسادستیزی خلأ قانونی نداریم و در این زمینه مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود بیشتر استفاده کند.

قاضی زاده هاشمی درباره اولویت بعدی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: ما قوانین متکثری در کشورمان داریم و به عبارت بهتر، تورم قوانین داریم و برخی از قوانین‌مان تکراری است و بر این اساس نیازمند تنقیح قوانین هستیم.

منتخب مردم فریمان در مجلس دوازدهم بیان کرد: همچنین ناترازی‌هایی در حوزه انرژی و آب داریم که حتماً باید به این حوزه‌ها ورود کرد. تفاوت‌های بین اقلیمی در کشورمان وجود دارد و از سوی دیگر یکسری بحران‌های زیست محیطی داریم که باید راهکارهای در نظر گرفته شود تا این مشکلات مرتفع شود.

قاضی زاده هاشمی درباره آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، گفت: قطعاً ترکیب مجلس آینده ترکیب پیشتازانه‌تری خواهد بود.

وی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، بیان کرد: از الان نمی‌توان پیش بینی دقیق و قطعی درباره ریاست مجلس دوازدهم کرد.