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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۵۸

تقدیر حماس از حضور گسترده مردمی در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس

تقدیر حماس از حضور گسترده مردمی در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس

جنبش حماس با صدور بیانیه ای از حضور گسترده مردم کشورهای مختلف در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز شنبه طی بیانیه‌ای از حضور گسترده مردمی در تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های جمعه خشم برای فلسطین و روز جهانی قدس تقدیر کرد و خواستار افزایش حمایت‌ها و همبستگی با مردم غزه تا توقف کامل جنگ شد.

این جنبش ضمن تمجید از حضور گسترده فلسطینیان در آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی و مشارکت گسترده در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس در کشورهای اسلامی و عربی و دیگر کشورها، فعالیت‌های مختلف در سراسر جهان در حمایت از ملت فلسطین و قضیه عادلانه آن و مردم غزه و محکومیت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی را ستود.

حماس تاکید کرد در سایه ادامه جنگ و تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم غزه تحت حمایت‌های آمریکا و در سایه سکوت مشکوک جامعه جهانی این موارد را مورد تاکید قرار می‌دهیم:

نخست: عموم ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس، سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و معتکفین در مسجد الاقصی را به ادامه دفاع از قدس و مسجد الاقصی با همه ابزارهای ممکن و مقابله با تلاش‌های دشمن صهیونیستی و شهرک‌نشینان اشغالگر برای تحمیل واقعیت‌های مدنظر خود در این سرزمین و ادامه تمامی شیوه‌های مقاومت در پایان این ماه مبارک و ایام عید سعید فطر فرامی‌خوانیم.

دوم: امت اسلامی و عربی و تمامی آزادگان جهان را به ادامه همبستگی با مردم غزه و برملا ساختن جنایت دشمن صهیونیستی علیه آنان و فشار بر این رژیم به شیوه‌های مختلف برای توقف این جنگ وحشیانه و حمایت از قضیه عادلانه و مبارزات مشروع ملت فلسطین برای آزادسازی سرزمین و مقدسات خود و تلاش در تمامی عرصه‌ها برای انزوای رژیم اشغالگر و بازخواست و مجازات سران جنایتکار آن و در نهایت پایان اشغالگری در این سرزمین فرامی‌خوانیم.

کد مطلب 6071089

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