به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز شنبه طی بیانیه‌ای از حضور گسترده مردمی در تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های جمعه خشم برای فلسطین و روز جهانی قدس تقدیر کرد و خواستار افزایش حمایت‌ها و همبستگی با مردم غزه تا توقف کامل جنگ شد.

این جنبش ضمن تمجید از حضور گسترده فلسطینیان در آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی و مشارکت گسترده در راهپیمایی‌های روز جهانی قدس در کشورهای اسلامی و عربی و دیگر کشورها، فعالیت‌های مختلف در سراسر جهان در حمایت از ملت فلسطین و قضیه عادلانه آن و مردم غزه و محکومیت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی را ستود.

حماس تاکید کرد در سایه ادامه جنگ و تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم غزه تحت حمایت‌های آمریکا و در سایه سکوت مشکوک جامعه جهانی این موارد را مورد تاکید قرار می‌دهیم:

نخست: عموم ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس، سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و معتکفین در مسجد الاقصی را به ادامه دفاع از قدس و مسجد الاقصی با همه ابزارهای ممکن و مقابله با تلاش‌های دشمن صهیونیستی و شهرک‌نشینان اشغالگر برای تحمیل واقعیت‌های مدنظر خود در این سرزمین و ادامه تمامی شیوه‌های مقاومت در پایان این ماه مبارک و ایام عید سعید فطر فرامی‌خوانیم.

دوم: امت اسلامی و عربی و تمامی آزادگان جهان را به ادامه همبستگی با مردم غزه و برملا ساختن جنایت دشمن صهیونیستی علیه آنان و فشار بر این رژیم به شیوه‌های مختلف برای توقف این جنگ وحشیانه و حمایت از قضیه عادلانه و مبارزات مشروع ملت فلسطین برای آزادسازی سرزمین و مقدسات خود و تلاش در تمامی عرصه‌ها برای انزوای رژیم اشغالگر و بازخواست و مجازات سران جنایتکار آن و در نهایت پایان اشغالگری در این سرزمین فرامی‌خوانیم.