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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۴

یوسفی غایب قطعی سپاهان برابر نفت/ تکلیف دو بازیکن مشخص می شود

یوسفی غایب قطعی سپاهان برابر نفت/ تکلیف دو بازیکن مشخص می شود

مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان نمی تواند به دلیل مصدومیت در دیدار برابر نفت آبادان به میدان رود و حضور دو بازیکن مصدوم دیگر این تیم فردا مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان با کسب ۳۸ امتیاز از ۲۰ بازی در رده پنجم رقابت‌های لیگ برتر قرار گرفته است و این تیم که در رقابت با ۳ تیم استقلال تهران، پرسپولیس و تراکتور قرار دارد با مصدومیت ۳ بازیکن کلیدی خود رو به رو شده است.

آریا یوسفی که در بازی با استقلال تهران دچار مصدومیت شد کماکان نمی‌تواند در تمرینات این تیم حضور یابد و قطعاً به بازی با صنعت نفت آبادان که روز دوشنبه ۲۰ فروردین انجام خواهد شد، نخواهد رسید. پیام نیازمند که در اردوی تیم ملی و رضا شکاری که در مصاف با تراکتور با مصدومیت مواجه شدند فردا یکشنبه ۱۹ فروردین آخرین تست‌های پزشکی خود را پشت سر خواهند گذاشت و پس از آن مشخص خواهد شد که این دو بازیکن می‌توانند سپاهان را در هفته بیست و دوم همراهی کنند یا خیر.

سپاهان پس از دیدار با نفت، دو بازی حساس هم با نساجی و ذوب آهن در فاصله ۵ روز خواهد داشت که با توجه به فشردگی مسابقات، دست کادر فنی زردپوشان برای انتخاب ترکیب نهایی تیم خود خالی خواهد بود و باز هم باید شاهد حضور رامین رضائیان در پست مدافع چپ باشیم و این بازیکن بر خلاف نیم فصل اول که بیشتر در پست وینگر بازی می‌کرد برای تیم خود به میدان برود.

کد مطلب 6071192
بهنام روان پاک

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