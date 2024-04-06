یوسفی غایب قطعی سپاهان برابر نفت/ تکلیف دو بازیکن مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان با کسب ۳۸ امتیاز از ۲۰ بازی در رده پنجم رقابت‌های لیگ برتر قرار گرفته است و این تیم که در رقابت با ۳ تیم استقلال تهران، پرسپولیس و تراکتور قرار دارد با مصدومیت ۳ بازیکن کلیدی خود رو به رو شده است.

آریا یوسفی که در بازی با استقلال تهران دچار مصدومیت شد کماکان نمی‌تواند در تمرینات این تیم حضور یابد و قطعاً به بازی با صنعت نفت آبادان که روز دوشنبه ۲۰ فروردین انجام خواهد شد، نخواهد رسید. پیام نیازمند که در اردوی تیم ملی و رضا شکاری که در مصاف با تراکتور با مصدومیت مواجه شدند فردا یکشنبه ۱۹ فروردین آخرین تست‌های پزشکی خود را پشت سر خواهند گذاشت و پس از آن مشخص خواهد شد که این دو بازیکن می‌توانند سپاهان را در هفته بیست و دوم همراهی کنند یا خیر.

سپاهان پس از دیدار با نفت، دو بازی حساس هم با نساجی و ذوب آهن در فاصله ۵ روز خواهد داشت که با توجه به فشردگی مسابقات، دست کادر فنی زردپوشان برای انتخاب ترکیب نهایی تیم خود خالی خواهد بود و باز هم باید شاهد حضور رامین رضائیان در پست مدافع چپ باشیم و این بازیکن بر خلاف نیم فصل اول که بیشتر در پست وینگر بازی می‌کرد برای تیم خود به میدان برود.