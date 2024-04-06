زنگ خطر برای «عباس» در سپاهان/وینگر آفریقایی مورایس را ناامید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در سال‌های اخیر با بازیکنان خارجی زیادی قرارداد امضا کرده که اکثر آنها از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبودند و خیلی زود به پایان کار خود در لیگ برتر ایران رسیدند. مدیران باشگاه سپاهان در این فصل با به خدمت گرفتن بازیکنان زیادی در فاز هجومی تیم خود را برای قهرمانی در فصل بیست و سوم آماده کردند اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که زردپوشان اصفهانی حتی نتوانستند نیم فصل اول را با قرارگیری در صدر جدول به پایان برسانند و با شکست‌های متوالی امتیازهای زیادی را از دست دادند و در جایگاه دوم ایستادند.

تیم سپاهان در بهمن ۱۴۰۲ و برای تقویت دوباره فاز هجومی خود با «عیسی عباس» وینگر اهل کشور غنا به توافق رسید و این بازیکن با جدایی قرضی از باشگاه چاوز پرتغال راهی ایران شد تا به یکی از دو بازیکن جذب شده در نقل و انتقالات زمستانی سپاهان نام بگیرد. عیسی در دو دیدار آسیایی سپاهان برابر الهلال عربستان به میدان رفت اما نتوانست کار خاصی را انجام دهد و بدون ایجاد موقعیتی زمین بازی را ترک کرد.

در لیگ برتر هم، «ژوزه مورایس» از او برابر تیم‌های فولاد و پیکان به کار گرفت که رو هم رفته در ۳۳ دقیقه‌ای که در دو بازی برای سپاهان بازی کرده نتوانسته عملکرد خاصی در زمین داشته باشد تا هم کادر فنی و هم هواداران سپاهان از عملکرد این بازیکن ناراضی باشند.

مورایس در دیدارهای حساس نیم فصل دوم سپاهان تاکنون از عباس استفاده نکرده و او عملاً به یک بازیکن نیمکت نشین در تیم خود تبدیل شده است. قرارداد او با باشگاه سپاهان تا پایان فصل بیست و سوم اعتبار دارد اما با توجه به بندی که در قرارداد او وجود دارد، سپاهان می‌توانست قرارداد وینگر خود را برای فصل آینده نیز تمدید کند که با توجه به نمایش ضعیف این بازیکن بعید است عمر ماندگاری‌اش در این به فصل آینده کشیده شود.