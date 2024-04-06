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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۹

سردار ولیپور گودرزی خبر داد؛

آدم‌ربایی ۱۰ میلیون دلاری مرد تاجر

آدم‌ربایی ۱۰ میلیون دلاری مرد تاجر

رییس پلیس آگاهی پایتخت از آدم‌ربایی ۱۰ میلیون دلاری تاجر پولدار در غرب تهران خبر داد و گفت: فرد ربوده شده با تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: در تعطیلات نوروزی زن میان‌سالی به اداره یازدهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، پسرم در چین، هنگ‌کنگ و ایران تاجر است؛ او چندی قبل ناگهان ناپدید شد ما که حدس می‌زدیم او درگیر کار بوده چند مرد جوان تماس گرفتند و مدعی شدند که پسر را ربودند و با تهدید به قتل در خواست ۱۰ میلیون دلار کردند.

وی افزود: کارآگاهان در نخستین‌گام راهی خانه موردنظر شدند و دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه جرم را هدف بازبینی قرار دادند اما به سرنخی دست نیافتند و به دنبال تهیه یک لیست از رقبای این تاجر رفتند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: تحقیقات همچنان ادامه داشت تا اینکه آدم‌ربایان دوباره تماس گرفتند و در خواست پول کردند اما در این شاخه از تحقیقات با اقدامات اطلاعاتی گسترده و درایت به موقع کارآگاهان مشخص شد که این تماس از شمال کشور صورت گرفته است.

سردار گودرزی با بیان اینکه کارآگاهان در یک قدمی بازداشت متهمان قرار گرفتند، عنوان کردند: متهمان که متوجه شده بودند پلیس مخفیگاه آنها را ردیابی کرده فرد ربوده شده را با دستان بسته در اتوبان کرج_ تهران رها کردند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت متذکر شد: فرد ربوده شده پس از اینکه آزاد شد در جریان تحقیقات ماجرا را این طور توضیح داد، در خانه مشغول صرف شام بودم که ناگهان ۳ مرد با کلت کمری وارد منزل شدند و پس از اینکه چشمانم را بستند با ایجاد ضرب و جرح من را به شمال کشور ربودند؛ آنها در ازای آزادی‌ام ۱۰ میلیون دلار درخواست کردند اما هنگامی که متوجه شدند پلیس در کمین‌شان است، رهایم کردند و پا به فرار گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از آزادی فرد گروگان گرفته شده مأموریت پیدا کردند تا با بررسی‌های بیشتر متهمان را دستگیر کنند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6071239

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