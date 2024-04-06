به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: در تعطیلات نوروزی زن میان‌سالی به اداره یازدهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، پسرم در چین، هنگ‌کنگ و ایران تاجر است؛ او چندی قبل ناگهان ناپدید شد ما که حدس می‌زدیم او درگیر کار بوده چند مرد جوان تماس گرفتند و مدعی شدند که پسر را ربودند و با تهدید به قتل در خواست ۱۰ میلیون دلار کردند.

وی افزود: کارآگاهان در نخستین‌گام راهی خانه موردنظر شدند و دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه جرم را هدف بازبینی قرار دادند اما به سرنخی دست نیافتند و به دنبال تهیه یک لیست از رقبای این تاجر رفتند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: تحقیقات همچنان ادامه داشت تا اینکه آدم‌ربایان دوباره تماس گرفتند و در خواست پول کردند اما در این شاخه از تحقیقات با اقدامات اطلاعاتی گسترده و درایت به موقع کارآگاهان مشخص شد که این تماس از شمال کشور صورت گرفته است.

سردار گودرزی با بیان اینکه کارآگاهان در یک قدمی بازداشت متهمان قرار گرفتند، عنوان کردند: متهمان که متوجه شده بودند پلیس مخفیگاه آنها را ردیابی کرده فرد ربوده شده را با دستان بسته در اتوبان کرج_ تهران رها کردند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت متذکر شد: فرد ربوده شده پس از اینکه آزاد شد در جریان تحقیقات ماجرا را این طور توضیح داد، در خانه مشغول صرف شام بودم که ناگهان ۳ مرد با کلت کمری وارد منزل شدند و پس از اینکه چشمانم را بستند با ایجاد ضرب و جرح من را به شمال کشور ربودند؛ آنها در ازای آزادی‌ام ۱۰ میلیون دلار درخواست کردند اما هنگامی که متوجه شدند پلیس در کمین‌شان است، رهایم کردند و پا به فرار گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از آزادی فرد گروگان گرفته شده مأموریت پیدا کردند تا با بررسی‌های بیشتر متهمان را دستگیر کنند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.