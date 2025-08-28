  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

دستگیری جاعل اسناد توسط پلیس ری

دستگیری جاعل اسناد توسط پلیس ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق و جاعل اسناد و مدارک هویتی خبر داد و گفت: متهم به ۳۰ فقره جعل مشابه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پیرو رصدهای اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی فردی که اقدام به سرقت و جعل اسناد و مدارک و فروش مدارک جعلی به افراد سودجو می‌کرد شناسایی و تیم عملیات کلانتری ۱۷۲ دستگیری متهم را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات و پی جویی ها مشخص شد که فرد بسیار حرفه‌ای بوده افزود: با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی بعد از شناسایی هویت و مخفیگاه نامبرده و زیر نظر گرفتن او به صورت نامحسوس وی را در حالی که قصد داشت مدارک جعلی را تحویل یکی از مشتریان خود دهد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، از متهم تعداد زیادی سند ملک، برگ سبز و کارت خودرو جعلی کشف و به همراه متهم به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ مافی در پایان خاطر نشان کرد: مجرم به ۳۰ فقره جعل مشابه و فروش آن به افراد سودجو اعتراف کرده و برای ادامه تحقیقات در اختیار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: فریب این افراد سودجو را نخورند و از هرگونه همکاری با این افراد جاعل خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6572945
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها