دستگیری جاعل اسناد توسط پلیس ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پیرو رصدهای اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی فردی که اقدام به سرقت و جعل اسناد و مدارک و فروش مدارک جعلی به افراد سودجو می‌کرد شناسایی و تیم عملیات کلانتری ۱۷۲ دستگیری متهم را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات و پی جویی ها مشخص شد که فرد بسیار حرفه‌ای بوده افزود: با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی بعد از شناسایی هویت و مخفیگاه نامبرده و زیر نظر گرفتن او به صورت نامحسوس وی را در حالی که قصد داشت مدارک جعلی را تحویل یکی از مشتریان خود دهد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، از متهم تعداد زیادی سند ملک، برگ سبز و کارت خودرو جعلی کشف و به همراه متهم به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ مافی در پایان خاطر نشان کرد: مجرم به ۳۰ فقره جعل مشابه و فروش آن به افراد سودجو اعتراف کرده و برای ادامه تحقیقات در اختیار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: فریب این افراد سودجو را نخورند و از هرگونه همکاری با این افراد جاعل خودداری کنند و هرگونه موارد مشکوک و مظنون را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.