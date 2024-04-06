دستگیری عامل اغفال دختر ۲۰ ساله با شگرد ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولی‌پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: ابتدای فروردین ماه سال جاری در پی فقدان دختری حدوداً ۲۰ ساله و شکایت خانواده وی به پلیس، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

وی افزود: پدر فرد فقدانی ماجرا را این‌طور توضیح داد، دخترم قصد داشت تا با یک مرد ازدواج کند که با مخالفت شدید من روبه‌رو شد؛ فرزندم به بهانه رفتن به کلاس زبان از خانه بیرون رفت اما دیگر بازنگشت در ادامه نیز پی بردم که طلاهای همسرم و مقدار زیادی پول نقد به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از منزل سرقت شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: با تحقیقات میدانی به دست آمد که فقدانی به همراه مرد جوان قصد دارند تا طلاها را بفروشند و به همین خاطر به بازار طلافروشی مراجعه کردند که بدین ترتیب خیلی زود با اقدامات گسترده اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم مخفیگاه آنها در غرب تهران شناسایی شد.

سردار ولی‌پور گودرزی متذکر شد: پس از اقدامات پلیسی نامحسوس و شبانه‌روزی و با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد و به‌همراه فقدانی به اداره چهارم پلیس آگاهی منتقل شد.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به اداره چهارم هدف تحقیقات قرار گرفت و به جرم خود مبنی بر اغفال جوان بخاطر سرقت اموال با شگرد وعده‌های دروغین ازدواج اعتراف کرد.

وی در پایان به کشف طلاهای به سرقت رفته اشاره کرد و خاطرنشان کرد: فقدانی تحویل خانواده وی شد و با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت.