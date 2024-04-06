  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۱

تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی تا ۱۹ فروردین تمدید شد

تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی تا ۱۹ فروردین تمدید شد

فعالیت تعاونی‌های پره‌ای که در امر تکثیر طبیعی و بازسازی ذخایر فعالیت دارند، با رویکرد تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر و تأمین مولدین تا ۱۹ فروردین ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کمیته مدیریت صید مرکز با حضور اعضای کمیته، شامل نمایندگان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، شیلات استان‌های شمالی، اتحادیه تعاونی‌های صیادان و سایر بخش‌های ذیربط از پایان ۱۵ فروردین سال جاری، فصل صید رسمی صیادان ماهیان استخوانی در گیلان و مازندران به اتمام رسید؛ اما فعالیت تعاونی‌های پره‌ای که در امر تکثیر طبیعی و بازسازی ذخایر فعالیت دارند، با رویکرد تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر و تأمین مولدین تا ۱۹ فروردین ماه سال جاری تمدید شد.

رضا عباسپور نادری، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی و دبیر کمیته مدیریت صید مرکز در این جلسه به بیان ضرورت‌های مدیریت صید ماهیان استخوانی و مصوبات مربوطه پرداخت و گفت: حفاظت از رودخانه‌ها با توجه به اهمیتی که در مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی دارد تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری توسط یگان حفاظت منابع آبزی استان‌ها مورد حفاظت و کنترل قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به شرایط استان گلستان که ماهیگیری در برخی از مناطق استان توجیه اقتصادی نداشته است و در راستای بهبود شرایط معیشتی تعاونی‌های پره این استان مدت صید تا پایان فروردین ماه سال جاری با مدیریت و پایش شیلات استان و مرکز تحقیقاتی شیلات استان تمدید شد.

عباسپور نادری با اعلام آنکه خوشبختانه شرایط صید ماهیان استخوانی در استان‌های گیلان و مازندران مناسب بوده است و به هیچ عنوان به دنبال تمدید فصل صید نیستیم، گفت: در راستای حمایت بیشتر از تعاونی‌های پره استان‌های گیلان و مازندران که در بازسازی ذخایر کمک بزرگی هستند، به عنوان تشویق تا ۱۹ فروردین ماه فعالیت صید در این دو استان تمدید شد و به طور کلی در مدیریت صید ماهیان استخوانی ضمن توجه به ملاحظات تحقیقاتی و علمی به ملاحظات اجتماعی و مدیریتی هم باید توجه شود و تصمیم همه جانبه و مناسب اتخاذ شود.

کد مطلب 6071372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها