حضور «پوست شیر» در جشنواره فیلم مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «پوست شیر» محصول اختصاصی فیلم‌نت به کارگردانی جمشید محمودی، نویسندگی رضا بهاروند و جمشید محمودی و تهیه‌کنندگی نوید محمودی در چهل و ششمین جشنواره فیلم مسکو حضور پیدا می‌کند.

جشنواره مسکو دومین جشنواره قدیمی جهان است و به‌عنوان یکی از جشنواره‌های رتبه الف شناخته می‌شود. این رویداد ۱۹ تا ۲۶ آپریل برابر با ۳۱ فروردین تا ۷ اردیبهشت در مسکو برگزار خواهد شد.

این جشنواره برای نخستین بار بخش غیررقابتی برای معرفی و نمایش اپیزود اول سریال‌ها از سراسر جهان در نظر گرفته است که در همین راستا سریال «پوست شیر» به این رویداد جهانی دعوت شده است.

با توجه به اینکه روسیه دارای چندین پلتفرم ott و VOD و همچنین شبکه‌های تلویزیونی متعدد است، حضور این سریال پیشرفت صنعت سریال‌سازی در سیستم خصوصی ایران را به پخش‌کنندگان روسی و همچنین حاضران در این رویداد نشان می‌دهد.

سریال «پوست شیر» براساس رای کاربران سایت سینمایی «IMDB» توانسته نمره ۸.۴ را به دست بیاورد. این سریال در سه فصل هشت قسمتی اولین تجربه برادران محمودی در شبکه نمایش خانگی نیز است.

هادی حجازی‌فر، پانته‌آ بهرام، مهرداد صدیقیان، علیرضا کمالی، پردیس احمدیه، ژیلا شاهی مجتبی پیرزاده و شهاب حسینی از جمله بازیگران سریال «پوست شیر» هستند.