لزوم اصلاح ساختار دیوان عالی کشور/ عمل به منویات رهبری

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در جلسه شورای معاونین با بیان اینکه برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۳ با جدیت هرچه تمام در سال جدید اجرایی خواهد شد، افزود: عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تحول قضائی، شعار سال و بحث نظارت بر محاکم، اولویت کاری ما در سال جدید خواهد بود.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، گفت: ملت انقلابی ما همیشه محور حمایت از مقاومت بوده‌اند و با حضور حماسی خود در حمایت همه‌جانبه از مردم غزه و مردم فلسطین در صحنه هستند و هر نوع کمک و مساعدتی که نیاز باشد به مردم مظلوم غزه خواهند داشت و در راهپیمایی روز جهانی قدس حماسه‌ای بزرگ آفریدند.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: ملت ایران، یک روز قدس به یادماندنی را خلق کرد و بنده به سهم خود دست این مردم را می‌بوسم که در مواردی که لازم است حضور داشته باشند از پشتیبانی نظام دست نمی‌کشند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تشکر از خدمات ارزنده معاونین در سال گذشته بر شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد سال ۱۴۰۲ تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد که برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۳ با جدیت هرچه تمام در سال جدید اجرایی شود.

وی افزود: تحول در دیوان عالی کشور نیازمند مساعدت و تلاش مضاعف همکاران و ریل‌گذاری برنامه‌ها در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش کیفیت کار شعب خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ابلاغ برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در روزهای پایانی اسفند ماه سال ۱۴۰۲ که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده است، اظهار کرد: مجموعه اقدامات در دیوان عالی کشور بر اساس برنامه تحولی سال ۱۴۰۳ و برنامه ابلاغی تحول قوه قضائیه با جدیت هر چه بیشتر پیگیری خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تحول قضائی و شعار سال و بحث نظارت بر محاکم اولویت کاری ما در سال جدید خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را در جهت تحقق شعار سال در اولویت قرار دهید و در این راستا با رؤسای دادگستری‌ها مکاتبات و جلسات لازم را برگزار کنید تا چنانچه یک شرکت تجاری یا سرمایه‌گذار گره حقوقی داشت؛ هرچه زودتر این مشکل مرتفع شود چراکه این امر می‌تواند در رونق اقتصادی تأثیرگذار باشد.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار در مجموعه دیوان عالی کشور، اضافه کرد: نوسازی در نیروهای دیوان عالی کشور در سال جدید در دستور کار خواهد بود و مقدمات آن فراهم شده است که نیروهای جدید و توانمند در مجموعه به کار گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با تقدیر و تشکر مضاعف از زحمات همکاران دیوان عالی کشور در سال گذشته، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله خداوند به همه شما توفیق دهد که بتوانیم در این مجموعه به بهترین شکل ممکن ادای وظیفه کنیم و بروز و ظهور بهتری از دیوان عالی کشور در مجموعه دستگاه قضائی داشته باشیم.