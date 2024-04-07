سرپرست مدیریت بیمارستان «آیت الله طالقانی» کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عبدالحمید ذکایی به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی آیت اله طالقانی کرمانشاه منصوب شد.

ذکایی متولد ۱۳۴۶، فلوشیب فوق تخصص بیهوشی قلب است که دوره پزشکی عمومی و نیز تخصص بیهوشی خود را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذرانیده است.

وی از سال ۱۳۷۷ تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است و از سوابق اجرایی او می‌توان به فلوشیب بیهوشی قلب بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۸۲، معاون آموزشی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی، رئیس بخش جراحی و آی سی یو بیمارستان‌های امام علی (ع) و آیت اله طالقانی، رئیس تیم هموویژلانس (انتقال خون) بیمارستان طالقانی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه اشاره کرد.

شایان ذکر است پیشتر محمود فخری مسئولیت فوق را عهده دار بوده است که با اهدا لوحی از وی تقدیر به عمل آمد.