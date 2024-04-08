به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه دبیرخانه شورای زکات بر عهده کمیته امداد می‌باشد، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای جمع آوری زکات فطریه فراهم شده است و مردم روزه دار و مؤمن می‌توانند به دو روش حضوری و الکترونیکی اقدام به پرداخت زکات فطریه یا کفاره نمایند.

دبیر شورای زکات استان گیلان، با تأکید بر اینکه صندوق‌های جمع آوری فطریه باید مجوز شورای زکات را داشته باشند، تصریح کرد: افراد توجه نمایند که فطریه خود را به پایگاه‌های دارای مجوز شورای زکات استان، پرداخت کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، ادامه داد: این پایگاه‌ها شامل پایگاه‌های کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، بهزیستی، مؤسسات خیریه، نانوایی‌های دولتی، مساجد، مصلی‌های سطح استان و همچنین شوراهای زکات روستا است که در ایام عید سعید فطر، نسبت به جمع آوری زکات فطریه مردم گیلان اقدام می‌کنند.

وی، ضمن هشدار نسبت به سو استفاده عده‌ای در این ایام، تأکید کرد: پلیس با افراد و یا مراکزی که بدون مجوز از سوی شورای زکات به منظور دریافت فطریه به درب منازل شهروندان مراجعه و یا در فضای مجازی شماره کارت اعلام می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

اهرابی، با بیان اینکه کمیته امداد استان با فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی آماده جمع‌آوری فطریه هم استانی‌های عزیز می‌باشد، افزود: کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۵۶۹ جهت زکات فطریه عام، ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۸۳۶ جهت زکات فطریه سادات در اختیار گیلانیان عزیز خواهد بود.

دبیر شورای زکات استان گیلان، اضافه کرد: همچنین شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۱۰۰ جهت کفاره غیرعمد و ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۳۷۷ جهت کفاره عمد می‌باشد.

مدیرکل کمیتهامداد گیلان، افزود: بستر لازم برای دریافت زکوات و کفارات مردم توسط نانوایی‌ها نیز فراهم شده است و مردم می‌توانند این وجوهات شرعی را از طریق دستگاه کارتخوان موجود در نانوایی‌هایی که از آرد رایانه‌ای استفاده می‌کنند، پرداخت نمایند و این مبالغ پس از جمع آوری، در قالب کارت نان در اختیار افراد نیازمند قرار خواهد گرفت.

اهرابی، با اشاره به اینکه زکات فطریه جمع‌آوری شده در کوتاه‌ترین زمان به حساب نیازمندان واقعی که پیش از عید سعید فطر شناسایی شده‌اند واریز خواهد شد، خاطرنشان کرد: میزان و مبلغ زکات فطریه برای هر نفر بر اساس قوت غالب و طبق نظر مراجع محترم تقلید است.

وی، در پایان به میزان زکات فطریه و مستحبی جمع آوری شده طی سال گذشته در استان اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته بیش از ۷۴ میلیارد تومان کمک نقدی، کالایی و خدمت توسط شوراهای زکات استان جمع آوری و در بین نیازمندان همان محل جمع آوری شده، توزیع شد.