شهرستان آبدانان ۲۲۰ شهید تقدیم نظام کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیمی در مراسم ضیافت افطاری با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران با حضور مسئولان و امام جمعه شهرستان آبدانان اظهار کرد: شهرستان آبدانان یک شهر فرهنگی و هنری و علمی است که شهدای شاخصی مثل شهید جرایه، شهید رضایی نژاد و شهید طهماسبی تقدیم نظام و انقلاب کرده است.
وی بیان کرد: در سال جاری اجرای برنامههای فرهنگی در شهرستان آبدانان جزو اولویتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام قرار گرفته است.
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام عنوان کرد: مردم این شهرستان در زمانهای مختلف نشان دادهاند پای نظام و انقلاب هستند.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۲ هزار نفر از جمعیت استان ایلام ایثارگران هستند، افزود: در سال جاری برنامههای خوبی در زمینه مسکن، اشتغال، درمان، برنامههای فرهنگی و…برای جامعه ایثارگران استان پیش بینی شده است.
رحیمی عنوان کرد: از همه نخبگان، جوانان، پیشکسوتان، اصحاب رسانه و همه آحاد مردم تقاضا داریم به اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برای اجرای برنامهها به خصوص برنامههای فرهنگی کمک کنند.
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