٣٧ مددجوی زندان های کرمان توسط رهبر معظم انقلاب عفوشدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: به مناسبت عید سعید فطر و عید نوروز ۳۷ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب استان کرمان مورد عنایت خاص مقام معظم رهبری قرار گرفتند و مشمول عفو و یا تقلیل مجازات واقع شده‌اند.

وی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با عفو و تخفیف مجازات ۲ هزار و ۱۲۷ نفر از محکومان در کشور موافقت کردند و از این تعداد ۳۷ نفر از محکومان مربوط به زندان‌های سراسر استان کرمان هستند.

حمیدی، با بیان اینکه با عفو رهبر معظم انقلاب مجازات حبس یکی از محکومان از اعدام به حبس تبدیل شده است و میزان محکومیت سایر افراد تقلیل یافته است خاطرنشان کرد: از مجموع ۳۷ نفر محکومان مشمول عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان کرمان، ۳۳ نفر مرد و چهار نفر زن هستند.