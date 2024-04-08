آماده گسترش همکاری با کشور کنگو در حوزه محیط زیست هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنگو ضمن تبریک انتصاب سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور کنگو اظهار کرد: در اجلاس بینالمللی مقابله با توفانهای گرد و غبار تهران دیداری با وزیر محیط زیست کشور کنگو داشتیم و وی ابراز تمایل کرد تا از تجربیات ایران در حوزه محیط زیست بهویژه در حوزه مدیریت پسماند، مدیریت منابع آب، مدیریت سیلابها و فرسایش خاک استفاده کند.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان در کشور ما ظرفیتهای خوبی برای مدیریت در این حوزهها دارند و ما میتوانیم در این حوزه انتقال فناوری به کشور کنگو داشته باشیم.
سلاجقه اضافه کرد: انتقال تجربه بین دو کشور حتی میتواند در حوزه مدیریت جنگلها نیز انجام شود و ما تجارب قابل انتقال بسیاری در این زمینه داریم.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: ما در کشور روشهایی را در پیش گرفتیم که متنوع، علمی و بهروز هستند، به همین دلیل میتوانیم مدلهای مختلفی را جهت حل مشکلات محیط زیستی در حوزههای مختلف به کشورهای دیگر از جمله کشور کنگو ارائه دهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: استفاده از پلاسما و سایر روشهای علمی برای مدیریت شیرابهها در شمال کشور از جمله طرحهای موفق است که میتوان از این ظرفیت نسبت به نوع پدیدهای که در این کشور وجود دارد، برای حل مشکلات محیط زیست کنگو استفاده کرد.
وی تصریح کرد: پیشنویس تفاهمنامهای در این خصوص با کشور کنگو آماده شده است و در زمینه انتقال تجربیات از طریق اعزام هیأتهای کارشناسی به این کشور اعلام آمادگی میکنیم.
معاون رئیس جمهوری حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران با دغدغههای محیط زیستی در کشور کنگو را بسیار مهم و با اهمیت دانست و گفت: کنگو به لحاظ محیط زیست طبیعی بکر است و اقدامات قابل توجه این کشور در حوزه مدیریت پارکهای ملی، مدیریت حیات وحش و محیطبانان آنها نیز تجربیات ارزشمندی است که ما نیز میتوانیم از این تجربیات استفاده کنیم همچنین در این خصوص تربیت کارشناس و نیروی انسانی متخصص نیز از جمله موارد مورد بررسی است.
امیر حسینی، سفیر ایران در کنگو در این دیدار با اشاره به وجود امنیت و بستر مناسب کشور کنگو برای گسترش همکاریهای دوجانبه در این کشور تاکید کرد: بسترهای فعالیت در حوزه محیط زیست در کشور کنگو فراهم است و مقامات این کشور برای گسترش این فعالیتها به ویژه در حوزه محیط زیست راغب هستند.
وی با اشاره به دیدار وزیر محیط زیست کشور کنگو با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان در اجلاس بینالمللی گردوغبار در تهران افزود: نزدیک به ۵۰ درصد وسعت کشور کنگو را زیستگاههای جنگلی تشکیل میدهند و وزیر محیط زیست این کشور تمایل جدی به گسترش همکاریها بهویژه در حوزههای مدیریت پسماند با جمهوری اسلامی ایران دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سفیر ایران در کنگو تصریح کرد: اعزام کارشناسان در حوزههای محیط زیست و افزایش همکاریها در قالب امضای تفاهمنامه و قرارداد میتواند از جمله اقدامات ایران در این کشور باشد.
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