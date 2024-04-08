به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برندگان سوال روز بیست و هفتم مسابقه «زندگی با آیهها» در استان زنجان اعلام شد.
سوال روز بیست و هفتم «زندگی با آیه ها» در استان زنجان اعلام شد.
کدام آیه پرده از حقیقت بازی گونه دنیا برداشته است؟
۱- آیه ۴۱ سوره حج
۲- آیه ۶۲ سوره شعراء
۳- آیه ۲۰ سوره حدید
۴- آیه ۱۶۳ سوره انعام
......................................................................................................................
اعلام اسامی برندگان روز بیست و هفتم مسابقه زندگی با آیهها
۱- ۲۲۵۴***۰۹۱۹ آقای محسن یزدانی
۲- ۰۴۸۴***۰۹۱۷ آقای خداداد دل افکار
۳- ۰۹۳۱***۰۹۰۲ آقای حسن کاظم خانلو
۴- ۲۳۹۶***۰۹۹۴ آقای حامد قنادی
۵- ۸۰۲۷***۰۹۱۷ خانم ناهید دهقان منش
نظر شما