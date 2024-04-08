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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۵۲

اعلام اسامی برندگان روز بیست و هفتم مسابقه «زندگی با آیه‌ها»

اعلام اسامی برندگان روز بیست و هفتم مسابقه «زندگی با آیه‌ها»

زنجان- اسامی برندگان سوال روز بیست و هفتم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برندگان سوال روز بیست و هفتم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان زنجان اعلام شد.

سوال روز بیست و هفتم «زندگی با آیه ها» در استان زنجان اعلام شد.

کدام آیه پرده از حقیقت بازی گونه دنیا برداشته است؟

۱- آیه ۴۱ سوره حج

۲- آیه ۶۲ سوره شعراء

۳- آیه ۲۰ سوره حدید

۴- آیه ۱۶۳ سوره انعام

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اعلام اسامی برندگان روز بیست و هفتم مسابقه زندگی با آیه‌ها

۱- ۲۲۵۴***۰۹۱۹ آقای محسن یزدانی
۲- ۰۴۸۴***۰۹۱۷ آقای خداداد دل افکار
۳- ۰۹۳۱***۰۹۰۲ آقای حسن کاظم خانلو
۴- ۲۳۹۶***۰۹۹۴ آقای حامد قنادی
۵- ۸۰۲۷***۰۹۱۷ خانم ناهید دهقان منش

کد مطلب 6073692

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