به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برندگان سوال روز بیست و هفتم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان زنجان اعلام شد.

سوال روز بیست و هفتم «زندگی با آیه ها» در استان زنجان اعلام شد.

کدام آیه پرده از حقیقت بازی گونه دنیا برداشته است؟

۱- آیه ۴۱ سوره حج

۲- آیه ۶۲ سوره شعراء

۳- آیه ۲۰ سوره حدید

۴- آیه ۱۶۳ سوره انعام

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اعلام اسامی برندگان روز بیست و هفتم مسابقه زندگی با آیه‌ها

۱- ۲۲۵۴***۰۹۱۹ آقای محسن یزدانی

۲- ۰۴۸۴***۰۹۱۷ آقای خداداد دل افکار

۳- ۰۹۳۱***۰۹۰۲ آقای حسن کاظم خانلو

۴- ۲۳۹۶***۰۹۹۴ آقای حامد قنادی

۵- ۸۰۲۷***۰۹۱۷ خانم ناهید دهقان منش