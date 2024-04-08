رونمایی از کوچکترین قرآن با قدمت ۱۵۰ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن کریم مازندران و با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران و معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از این قرآن منحصربفرد در سالن سلمان هراتی رونمایی شد.

این قرآن شامل ۳۰ جز کامل به طول ۲.۲ سانتی‌متر، عرض ۱.۷ سانتی‌متر، قطر ۱.۲ سانتی‌متر و به وزن ۴.۲ گرم بوده و اکنون در خاندان رفیعی المشیری محفوظ است.

بر پایه این خبر، طبق نظریه کارشناسان این گنجینه بزرگ در دوره امپراطوری عثمانی توسط شخصی به نام مصطفی نظیف که از خطاطان و نقاشان معروف و بنام دوران حکومت عثمانی بوده نوشته شده و بعدها در کشور مصر به چاپ رسیده است.

همچنین این مصحف گرانقدر با رایزنی‌های انجام شده قرار است در آینده نزدیک در کتاب گینس به ثبت برسد.

در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه طی مکاتباتی که با گینس داشته، مقرر شد با ثبت این مصحف ارزشمند رکورد جدیدی از این نوع قرآن صورت گیرد.

عقیل رفیعی، دارنده این قرآن در حاشیه نمایشگاه قرآن و عترت مازندران شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار کرد: قرآن کریم مدنظر را حدود ۲۲ سال قبل از پدرم هدیه گرفتم و ایشان هم این کتاب را از عموی خودشان هدیه گرفته بودند و اینکه چگونه دست عموی پدرم رسیده، اطلاعاتی موجود نیست.

وی افزود: این قرآن از نسل‌های قبل به دست من رسیده و بر اساس تشخیص کارشناسان بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد.

رفیعی ادامه داد: بر اساس آنچه شنیده شده است از این مصحف ارزشمند ۱۰ نسخه در مصر چاپ شده و در حال حاضر تنها نسخه موجود در جهان همین قرآن است که امروز در این نمایشگاه رونمایی شد.

دارنده کوچک‌ترین قرآن چاپی دنیا در مورد وضعیت نگهداری این قرآن ارزشمند گفت: این قرآن از گذشته در یک محفظه فلزی نقره‌ای محفوظ بوده و یکی از دلایلی که تاکنون محفوظ مانده و ورقه‌های آن سالم است، نگهداری در همین محفظه است. البته جلد این قرآن موجود نیست.

رفیعی با بیان اینکه این مصحف شریف کل ۳۰ جز قرآن کریم را شامل می‌شود، تصریح کرد: با توجه به ظرافت ورق‌های این قرآن جلد این اثر وزین از همان برگه‌های کل قرآن است و بر روی آن با ظرافت خاصی تذهیب شده است.

وی درباره اثبات قدمت این مصحف گرانقدر، بیان کرد: این مهم توسط کارشناسان و متخصصان حوزه حفظ، نشر و چاپ قرآن کریم کشور تأیید شده است.