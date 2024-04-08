جشن ۱۰۰۰ نفری دختران روزه اولی در خورموج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتی دوشنبه شب در این مراسم اظهار داشت: شما روزه داران برای اولین سال مهمانی سفره خدا هستید و این برای شما خاطره انگیز است و شما به خوبی آن را تجربه کردهاید.
حجت الاسلام علی زاهد دوست افزود: اگر این حال و هوا توسط اولیا همراهی و برنامه ریزی بهتر شود میتواند معنویت را مضاعفتر کند.
زاهد دوست بیان کرد: شما در سنی هستید که قلب پاک و آماده دارید دعا شما به درگاه خدا پذیرفته است در لحظه پایانی امروز سر سفره افطار حتماً برای ظهور امام زمان (عج) و سلامتی رهبر و …دعا کنید.
وی ادامه داد: جشن روزه اولی کار فرهنگی تمیز و خوبی است که زمینه تشویق دانش آموزان فراهم میکند.
زاهد دوست با تقدیر از دست اندر کاران برگزاری مراسم بیان کرد: انتظار داریم دانش آموزان ارتباط با خدا را قطع نکنند و اهل مطالعه و ارتباط با مسجد داشته باشند.
نظر شما