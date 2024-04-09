افزایش فعالیت مجرمان سایبری در ایام تعطیلات عید سعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی اعلام کرد: با تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضائی و تجربیات ادوار گذشته؛ مشخص شده است مجرمان سایبری با توجه به ایام پایانی هفته و یا منتهی به تعطیلات چند روزه کشور، به دلیل محدودیت‌های دسترسی هموطنان به خدمات قضائی، انتظامی و بانکداری اقدام به کلاهبرداری از طعمه‌های خود می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به شگرد این مجرمان ادامه داد: برخی افراد سودجو با ارسال پیامک حاوی پیوندهای آلوده با عناوین " دریافت کالابرگ عیدانه عید فطر، ابلاغیات قضائی و غیره مترصد کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز به گوشی تلفن فریب خوردگان و برداشت غیر مجاز پول از حساب‌های مالی آنها می‌باشند.

وی ارسال و دریافت این پیامک در تمامی پیام‌رسان های بومی، غیر بومی، گروه‌ها و کانال‌ها که شهروندان در آن عضویت دارند را ممکن عنوان و حتی ارسال این پیامک‌ها را از طریق دوستان و آشنایان نیز محتمل دانست.

این مقام سایبری در ادامه از هموطنان خواست: در صورت مواجه با اینگونه پیامک‌های مشکوک که مشخصه اصلی تمامی آنها ارسال از طریق سر شماره‌های تلفن شخصی می‌باشد، توجه نکنند.

سرهنگ پاشایی خاطر نشان کرد: در صورت غفلت و گرفتار شدن در دام مجرمان سایبری عموم مردم می‌توانند بلافاصله با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در سراسر کشور تماس بگیرند و از خدمات انتظامی و تخصصی این پلیس بهره مند شوند.

این مقام مسؤول گفت: در صورت نیاز شیفت‌های قضائی دادگاه‌ها، دادسراها و حوزه بانکداری در سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات ُبه افراد خواهان است.