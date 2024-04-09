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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۷

سرهنگ پاشایی خبر داد؛

افزایش فعالیت مجرمان سایبری در ایام تعطیلات عید سعید فطر

افزایش فعالیت مجرمان سایبری در ایام تعطیلات عید سعید فطر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا در مورد افزایش فعالیت مجرمان سایبری در ایام تعطیلات عید سعید فطر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی اعلام کرد: با تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضائی و تجربیات ادوار گذشته؛ مشخص شده است مجرمان سایبری با توجه به ایام پایانی هفته و یا منتهی به تعطیلات چند روزه کشور، به دلیل محدودیت‌های دسترسی هموطنان به خدمات قضائی، انتظامی و بانکداری اقدام به کلاهبرداری از طعمه‌های خود می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به شگرد این مجرمان ادامه داد: برخی افراد سودجو با ارسال پیامک حاوی پیوندهای آلوده با عناوین " دریافت کالابرگ عیدانه عید فطر، ابلاغیات قضائی و غیره مترصد کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز به گوشی تلفن فریب خوردگان و برداشت غیر مجاز پول از حساب‌های مالی آنها می‌باشند.

وی ارسال و دریافت این پیامک در تمامی پیام‌رسان های بومی، غیر بومی، گروه‌ها و کانال‌ها که شهروندان در آن عضویت دارند را ممکن عنوان و حتی ارسال این پیامک‌ها را از طریق دوستان و آشنایان نیز محتمل دانست.

این مقام سایبری در ادامه از هموطنان خواست: در صورت مواجه با اینگونه پیامک‌های مشکوک که مشخصه اصلی تمامی آنها ارسال از طریق سر شماره‌های تلفن شخصی می‌باشد، توجه نکنند.

سرهنگ پاشایی خاطر نشان کرد: در صورت غفلت و گرفتار شدن در دام مجرمان سایبری عموم مردم می‌توانند بلافاصله با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در سراسر کشور تماس بگیرند و از خدمات انتظامی و تخصصی این پلیس بهره مند شوند.

این مقام مسؤول گفت: در صورت نیاز شیفت‌های قضائی دادگاه‌ها، دادسراها و حوزه بانکداری در سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات ُبه افراد خواهان است.

کد مطلب 6074023

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