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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۲

لطفی خبر داد؛

محکومیت قاچاقچی پارچه در کوهدشت

محکومیت قاچاقچی پارچه در کوهدشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۱۳۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریالی قاچاقچی پارچه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا لطفی گفت: پرونده قاچاق پارچه به ارزش ۶۶ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۳۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

لطفی گفت: با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و مأموران نیروی انتظامی شهرستان کوهدشت این کامیون به ظن قاچاق توقیف و پرونده محموله قاچاق کشف شده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6074033

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