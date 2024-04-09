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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵

شرط ادامه تولید لاستیک های باری/ قیمت باید بالا رود

شرط ادامه تولید لاستیک های باری/ قیمت باید بالا رود

انجمن صنفی صنعت تایر با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که به دلیل عدم افزایش قیمت، تولید تایرهای باری و اتوبوسی رادیال متوقف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی صنعت تایر با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بالغ بر یک سال و نیم است که قیمت تایرهای باری اتوبوسی رادیال ساخت داخل ثابت نگاه داشته شده است تاکید کرد که به دلیل عدم افزایش قیمت، تولید تایرهای باری و اتوبوسی رادیال متوقف می‌شود.

در این نامه آمده است: حدود یک سال و نیم است که هیچ گونه افزایش قیمتی برای تایرهای باری و اتوبوسی رادیال صورت نگرفته است و تولید آن با ۵۰ درصد زیان مواجه بوده و از نظر اقتصادی میسر نیست که به ناچار تولید این گروه محصول متوقف می‌شود. لذا از آنجایی که صنف تولید کنندگان صنعت تایر موظف به تأمین بازار می‌باشند و با توجه به جلسات حضوری با جنابعالی و تاکید واردات تایر توسط تولید کنندگان جهت همکاری با وزارت صمت به منظور تأمین نیاز بازار کارخانجات تولید کننده اعلام می‌دارند تایر باری اتوبوسی رادیال کشور را با کیفیت مناسب و خدمات پس از فروش از خارج کشور تأمین و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

لازم به ذکر است واردات تایرهای باری اتوبوسی با ارز ترجیحی ۲۸۵,۰۰۰ ریال و سود بازرگانی صفر درصد صورت می‌گیرد در حالی که نرخ ارز تولید کننده این نوع تایر بالاتر نرخ نیمایی ۴۰۰.۰۰۰ ریال است.

کد مطلب 6074064
سمیه رسولی

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