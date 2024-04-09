خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب _ صادق وفایی: ۲۱ فروردین سالگرد شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش در سالهای دفاع مقدس است؛ فرماندهای که چه در کردستان و چه روزهای جنگ در جنوب، همیشه بهعنوان اولیننفر از هلیکوپتر پیاده میشد و جلوتر از نیروهایش به دشمن حمله میکرد. روش شهید صیاد شیرازی در هِلیبُرن اینگونه بود که خود را با اولینهلیکوپتر نفربر به منطقه و روی سر دشمن میرساند تا کنترل ناحیه عملیات و عمل نیروها را در اختیار بگیرد و اگر اتفاقی افتاد، بهتر بتواند از نیروهایش دفاع کند.
کتاب «ناگفتههای جنگ» شامل خاطرات شهید صیاد شیرازی از ابتدای انقلاب تا نبرد کردستان و سپس چندعملیات ابتدایی سالهای دفاع مقدس است. مصاحبههای این کتاب سال ۷۱ انجام شدند و نتیجه نهایی با تدوین و قلم احمد دهقان سال ۷۳ به راوی خاطرات ارائه شد. این کتاب از سالها پیش که چاپ اولش به بازار آمد تا امروز ۱۷ بار چاپ شده است.
سالروز شهادت صیاد شیرازی، بهانه خوبی برای مرور خاطرات این فرمانده ارتشی است که سهم بسیار بهسزایی در تربیت نیروهای سپاه پاسداران و اتحاد ارتش با این نهاد حافظ انقلاب داشت.
سال گذشته (۱۴۰۲) در این مناسبت، پروندهای کوتاه و دوقسمتی در مرور و بررسی خاطرات این کتاب منتشر کردیم که مطالب آن در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه هستند:
* «چرا بنیصدر صیادشیرازی را برکنار کرد؟»
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