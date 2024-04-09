برگزاری نخستین کنگره فناوری دانشجویان علوم پزشکی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی منطقه ۷ آمایشی ۳۰ فروردین ماه در مرکز همایش‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور پژوهشگران سراسر کشور برگزار خواهد شد.

این کنگره با هدف ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوران دانشجویان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز همایش‌های علمی دانشگاه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

تاکنون بیش از ۵۶۰ خلاصه مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که از این تعداد ۲۸۳ مقاله پذیرفته شده است.

40 مقاله به صورت سخنرانی و 243 مقاله به شکل پوستر در کنگره یک روزه پژوهشی و فناوری دانشگاه ارائه می‌شود .

بیشترین مقالات ارسالی پس از اصفهان از سه دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شیراز و مشهد است.

کنگره در سه محور ویژه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسائل زیست محیطی (آب و آلودگی هوا) و تله مدیسین و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

از دیگر محورهای کنگره می‌توان به علوم پایه پزشکی، علوم تغذیه و بیماری‌های غیرواگیر، بهداشت دهان و دندان، سلامت و دارو، پژوهش درعلوم بالینی و طب سنتی و ایرانی اشاره کرد.

همچنین سواد سلامت، کویید ۱۹، چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی، بهداشت عمومی، سلامت باروری، کاربرد علوم اجتماعی در حوزه سلامت و پژوهش در نظام سلامت، اقتصاد سلامت و آموزش پزشکی از دیگر محورهای این کنگره است.