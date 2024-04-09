به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه به همت کانون پرورش فکری گیلان آئین معنوی «مشق استاد» و کتابت قرآنکریم با حضور «خلیل حبیبزاده» از اساتید نامآشنای هنر خوش نویسی برگزار شد.
بهرهگیری از ظرفیتهای هنر فاخر خوشنویسی در انتقال آموزههای قرآنی و مأنوسسازی هرچه بیشتر مخاطبان با این کتاب آسمانی، از اهداف برگزاری ویژهبرنامه «مشق استاد» به شمار میرفت.
طی این مراسم، «خلیل حبیبزاده»، مدرس انجمن خوشنویسان و دارای درجه فوق ممتاز خوشنویسی به همراه جمعی از هنرمندان و اعضای کارگاههای خوشنویسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان گیلان حضور داشت و در فضایی معنوی و روحبخش، به کتابت قرآنکریم پرداخت.
هنر ورزی قرین عشق ورزی و رمز ماندگاری هنرمند است
«سید جلیل میر عظیمی» مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان طی این مراسم، به تقارن این آئین با «روز هنر انقلاب اسلامی» اشاره و فعالیتهای قرآنی و آموزههای مبتنی بر آموزههای اسلامی کانون را همسو با هنرهای آرمانی انقلاب اسلامی ایران قلمداد کرد.
میرعظیمی در ادامه، تجلیل از استاد خلیل حبیبزاده، از اساتید نامآشنای هنر خوشنویسی و مربی با سابقه کانون را رسالت مسئولان این نهاد فرهنگی و حرکتی در جهت تجلیل از شخصیتی عاشق رشد و بالندگی نسل کودک و نوجوان خواند.
وی اضافهکرد: بیش از ۳۳ سال فعالیت عاشقانه برای معصومترین مخاطبان، گویای اهمیت و اثربخشی تلاشهای این هنرمند محسوبمیشود و رمز ماندگاری این استاد، هنرورزی قرین عشقورزی به مخاطب است.
این مدیر فرهنگی صحبتهای خود را با تشریح ویژگیهای شخصیتی خلیل حبیبزاده، نگاه عالی و متعالی توأم با تواضع و تعهد این هنرمند ادامهداد و الگوپذیری از این مربی متعهد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را لازم و ضروری خواند.
وی در پایان با مخاطب قراردادن خلیل حبیبزاده گفت: «در کانون قدرشناسی را فراگرفتیم. قدردان شما و تلاشهای ارزشمندتان هستیم و امیدواریم سالهای سال در کنار کارکنان و اعضای کانون باشید و به عنوان الگویی از یک مربی متخصص و متعهد این مجموعه، به بالندگی فرزندان این سرزمین کمککنید».
برپایی محافل دینی و هنری فرصتی برای یادگیری است
«خلیل حبیبزاده» در این مراسم را با قدردانی از برپایی محفلهای دینی و هنری گفت: حضور در این محافل فرصتی برای همراهی با یکدیگر و یادگیری بهتر است.
مدرس انجمن خوشنویسان ایران افزود: شرکت در این محافل، با دنیا و مافیها قابل قیمتگذاری نیست؛ «با دل» حضورداشته باشیم و برای عاشقی هزینهکنیم.
وی ادامهداد: کانون محفل عشق است و فعالیت در این مجموعه، نیازمند عشقورزی و فراغت از نگاه مادی است. کانونیها با مهرورزی و آموختن رسم زندگی به کودکان و نوجوانان، خوبی میکارند.
گفتنی است، این هنرمند که از سال ۱۳۶۴ در عرصه خوشنویسی فعالیت داشته و از سال ۱۳۷۰ در کسوت مربی هنری مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به رشد و بالندگی آیندهسازان میاندیشد همچنین، از نقش مربیان کانون در آموزش آداب زندگی به بچهها صحبتکرد و گفت: «ادب آدابدارد» از برجستهترین جملهها و مورد توجه خوشنویسان بهشمارمیرود و آموزش آداب ادب ورزی به فرزندان، رسمی است که همواره و همیشه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جاری و ساری است.
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