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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۶

به همت کانون پرورش فکری گیلان؛

آیین معنوی «مشق استاد» و کتابت قرآن‌کریم برگزار شد

آیین معنوی «مشق استاد» و کتابت قرآن‌کریم برگزار شد

رشت- به همت کانون پرورش فکری گیلان آیین معنوی «مشق استاد» و کتابت قرآن‌کریم با حضور «خلیل حبیب‌زاده» از اساتید نام‌ آشنای هنر خوش‌نویسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه به همت کانون پرورش فکری گیلان آئین معنوی «مشق استاد» و کتابت قرآن‌کریم با حضور «خلیل حبیب‌زاده» از اساتید نام‌آشنای هنر خوش نویسی برگزار شد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنر فاخر خوش‌نویسی در انتقال آموزه‌های قرآنی و مأنوس‌سازی هرچه بیش‌تر مخاطبان با این کتاب آسمانی، از اهداف برگزاری ویژه‌برنامه «مشق استاد» به شمار می‌رفت.

طی این مراسم، «خلیل حبیب‌زاده»، مدرس انجمن خوش‌نویسان و دارای درجه فوق ممتاز خوش‌نویسی به همراه جمعی از هنرمندان و اعضای کارگاه‌های خوش‌نویسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان گیلان حضور داشت و در فضایی معنوی و روح‌بخش، به کتابت قرآن‌کریم پرداخت.

هنر ورزی قرین عشق ورزی و رمز ماندگاری هنرمند است

«سید جلیل میر عظیمی» مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان طی این مراسم، به تقارن این آئین با «روز هنر انقلاب اسلامی» اشاره و فعالیت‌های قرآنی و آموزه‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلامی کانون را هم‌سو با هنرهای آرمانی انقلاب اسلامی ایران قلمداد کرد.

میرعظیمی در ادامه، تجلیل از استاد خلیل حبیب‌زاده، از اساتید نام‌آشنای هنر خوشنویسی و مربی با سابقه کانون را رسالت مسئولان این نهاد فرهنگی و حرکتی در جهت تجلیل از شخصیتی عاشق رشد و بالندگی نسل کودک و نوجوان خواند.

وی اضافه‌کرد: بیش از ۳۳ سال فعالیت عاشقانه برای معصوم‌ترین مخاطبان، گویای اهمیت و اثربخشی تلاش‌های این هنرمند محسوب‌می‌شود و رمز ماندگاری این استاد، هنرورزی قرین عشق‌ورزی به مخاطب است.

این مدیر فرهنگی صحبت‌های خود را با تشریح ویژگی‌های شخصیتی خلیل حبیب‌زاده، نگاه عالی و متعالی توأم با تواضع و تعهد این هنرمند ادامه‌داد و الگوپذیری از این مربی متعهد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را لازم و ضروری خواند.

وی در پایان با مخاطب قراردادن خلیل حبیب‌زاده گفت: «در کانون قدرشناسی را فراگرفتیم. قدردان شما و تلاش‌های ارزش‌مندتان هستیم و امیدواریم سال‌های سال در کنار کارکنان و اعضای کانون باشید و به عنوان الگویی از یک مربی متخصص و متعهد این مجموعه، به بالندگی فرزندان این سرزمین کمک‌کنید».

برپایی محافل دینی و هنری فرصتی برای یادگیری است

«خلیل حبیب‌زاده» در این مراسم را با قدردانی از برپایی محفل‌های دینی و هنری گفت: حضور در این محافل فرصتی برای همراهی با یکدیگر و یادگیری بهتر است.

مدرس انجمن خوش‌نویسان ایران افزود: شرکت در این محافل، با دنیا و مافیها قابل قیمت‌گذاری نیست؛ «با دل» حضورداشته باشیم و برای عاشقی هزینه‌کنیم.

وی ادامه‌داد: کانون محفل عشق است و فعالیت در این مجموعه، نیازمند عشق‌ورزی و فراغت از نگاه مادی است. کانونی‌ها با مهرورزی و آموختن رسم زندگی به کودکان و نوجوانان، خوبی می‌کارند.

گفتنی است، این هنرمند که از سال ۱۳۶۴ در عرصه خوش‌نویسی فعالیت داشته و از سال ۱۳۷۰ در کسوت مربی هنری مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به رشد و بالندگی آینده‌سازان می‌اندیشد همچنین، از نقش مربیان کانون در آموزش آداب زندگی به بچه‌ها صحبت‌کرد و گفت: «ادب آداب‌دارد» از برجسته‌ترین جمله‌ها و مورد توجه خوش‌نویسان به‌شمارمی‌رود و آموزش آداب ادب ورزی به فرزندان، رسمی است که همواره و همیشه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جاری و ساری است.

کد مطلب 6074156

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