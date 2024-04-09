به گزارش خبرنگار مهر، افشین دریانبرد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: همزمان با برگزاری نماز عید سعید فطر، تیم‌های امدادی ۱۱۵ این مجموعه برای خدمت‌رسانی به نمازگزاران در مصلی‌های مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان مستقر خواهند شد.

وی اضافه کرد: ضمن هماهنگی اورژانس پیش‌بیمارستانی با مراکز درمانی تابعه دانشگاه و آماده‌باش مرکز هدایت عملیات بحران (EOC)، مرکز ارتباطات (دیسپچ) اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان و پایگاه‌های شهری و جاده‌ای اورژانس ۱۱۵، نیروهای اورژانس در قالب ۱۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵ دستگاه موتورلانس در محل‌های اصلی برگزاری نماز عید سعید فطر در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اروندکنار، چوئبده و مینوشهر مستقر می‌شوند.

دریانبرد اضافه کرد: تکنسین‌های آماده اورژانس ۱۱۵ در محل‌های برگزاری نماز عید سعید فطر از چند ساعت قبل از این مراسم و تا پایان مراسم مستقر می‌شوند و به مددجویان خدمات درمانی ارائه می‌دهند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: با توجه به در پیش بودن تعطیلات چندروزه مقارن با عید سعید فطر، پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در مناطق مذکور آماده خدمت‌رسانی به هموطنان هستند.