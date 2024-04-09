تمهیدات شهرداری تهران برای برگزاری نماز عید سعید فطر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر پایتخت آماده برگزاری نماز عید سعید فطر است و هماهنگی‌های لازم با معاونت‌ها، سازمان‌ها، ادارات کل، منطقه ۷ طبق شرح وظایف ابلاغی انجام شده است.

نورافشانی در شب عید فطر در میدان ولیعصر (عج)

وی در ادامه با بیان اینکه همزمان با نزدیک شدن به عید سعید فطر، آماده سازی پایتخت برای استقبال از این روز خجسته و برگزاری نماز عید سعید فطر توسط سازمان زیباسازی شهر تهران انجام شده است، گفت: فضاسازی محوطه داخلی و بیرونی مصلی امام خمینی (ره)، نورافشانی در شب عید فطر در میدان ولیعصر (عج)، برپایی ۶ ابر پرچم، ۱۰ هزار ریسه رنگی پارچه‌ای و هزاران پرچم پایه کوتاه و دستی و محله‌ای با طرح‌های پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پرچم عید آمد و عید آمد، پرچم فلسطین و حزب الله لبنان در مصلی تهران و سراسر پایتخت اکران شده است.

گل آرایی جایگاه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره)

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به اقدامات سازمان بوستان‌ها اشاره کرد و گفت: رسیدگی به فضای سبز داخل و اطراف مصلی جهت برگزاری مراسم نماز عید سعید فطر، گل آرایی جایگاه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره)، گل آرایی طاق نصرت در شش درب اصلی مصلی تهران و… از جمله این اقدامات است.

پاکیزه سازی معابر اطراف مصلی قبل، حین و پس از مراسم

به گفته نظری به منظور پاکیزه سازی معابر اطراف مصلی تهران نیروهای کارگری و ماشین آلات مورد نیاز در قبل، حین و پس از مراسم توسط سازمان مدیریت پسماند با پشتیبانی منطقه ۷ انجام خواهد شد.

استقرار خودروهای شاتل برقی جهت جابجایی نمازگزاران در داخل مصلی

وی به استقرار خودروهای شاتل برقی جهت جابجایی نمازگزاران در داخل مصلی اشاره کرد و گفت: سازمان آتش نشانی نیز به رفع نقاط ناایمن در مسیر اطراف محوطه مصلی تهران پرداخته است و نیروی آتش نشان نیز به همراه خودروهای سبک و سنگین در داخل و اطراف مصلی مستقر خواهند شد. همچنین جهت حفظ انضباط اجتماعی در طول برگزاری مراسم ۱۸۵ نفر نیروی شهربان و معبربان نیز با هماهنگی یگان حفاظت شهرداری تهران و فراجا در اطراف مصلی تهران مستقر خواهند شد.

خدمات رسانی رایگان مترو به شهروندان

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور تهران بزرگ جهت تمهیدات ترافیکی انجام شده است، اذعان کرد: در روز عید سعید فطر خدمات رسانی مترو به شهروندان رایگان خواهد بود و خدمات رسانی از ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز خواهد شد و سر فاصله حرکت مترو در ایستگاه‌های منتهی به مصلی تهران نیز کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه افزود: استقرار تاکسی در ۷ نقطه به سمت مصلی تهران، استقرار ۲۵۰ دستگاه ون برای جا به جایی نمازگزاران از پارکینگ‌ها و ایستگاه‌های مترو مصلی، استقرار ۴۰ دستگاه مینی بوس و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای جا به جایی نمازگزاران از پارکینگ‌ها و ایستگاه‌های مترو مصلی، برنامه ریزی برای اختصاص اتوبوس به ۲۵۰ مسجد برای جا به جایی نمازگزاران و… نیز از مجموعه اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است.

نظری در ادامه به تشریح دیگر اقدامات قرارگاه پشتیبانی و زیرساخت ستاد نماز عید سعید فطر پرداخت و گفت: تأمین، تدارک و استقرار وضوخانه‌های سیار و سرویس‌های بهداشتی سیار و جانمایی در محل‌های تعیین شده، تأمین، تدارک و نصب داربست و چادر (برزنت) برای مواکب فرهنگی و پذیرایی در داخل و خارج مصلی به تعداد ۵۰ باب موکب، تأمین و تدارک مهر و سجاده، تأمین و تدارک تلویزیون‌های شهری به تعداد ۱۱ عدد و نصب در نقاط تعیین شده، لکه گیری آسفالت فضای داخلی مصلی، چاپ و نصب بنرهای راهنمای نمازگزاران به متراژ ۸۰۰۰ متر مربع، گل آرایی باغچه‌های داخل و خارج مصلی، رنگ آمیزی جداول و نیوجرسی‌های داخل و خارج مصلی، لایروبی انهار و کانال‌های داخل و خارج مصلی، آذین بندی و ریسه کشی صحن اصلی، خیابان‌های داخلی و خیابان‌های اطراف مصلی، نصب و گل آرایی طاق نصرت در درب‌های ورودی نمازگزاران، چاپ و نصب کتیبه‌های پارچه‌ای صحن اصلی مصلی، تأمین خودروی برقی (۳۰ دستگاه) و ویلچر برای جابجایی سالمندان و معلولان عزیز و… از جمله اقدامات این قرارگاه جهت برپایی باشکوه نماز عید سعید فطر در پایتخت است.