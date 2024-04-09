رستمی و مرادی تاثیرگذارترین رقبا بودند/خداحافظی تصمیم سختی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، برای ایرانی‌ها تیان تائو یادآور آن وزنه ۲۱۸ کیلوگرمی است که او در آخرین حرکت در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون بالای سر برد و طلا را در عین ناباوری از چنگ کیانوش رستمی خارج کرد. البته که کیانوش با کسب طلای المپیک ۲۰۱۶ ریو در حضور تیان تائو، آن اتفاق تلخ اینچئون را به شیرین‌ترین شکل ممکن در رقابت با تیان تائو جبران کرد تا حسرت کسب طلای المپیک برای این وزنه‌بردار سرشناس چینی ابدی شود. تیان تائو که بعد از ۱۱ سال حضور در عرصه رقابت‌های بین المللی و کسب مدال مختلف جهانی و المپیکی برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد در گفتگوی اختصاصی با سایت فدراسیون وزنه برداری از کیانوش رستمی و سهراب مرادی، به عنوان تأثیرگذارترین وزنه برداری که در دوران ورزش حرفه‌ای خود با آنها رقابت کرده نام برد.

این وزنه بردار ۳۰ ساله درباره تصمیمش برای خداحافظی از دنیای قهرمانی گفت: برای خودم سخت‌ترین تصمیم همین بود. بیش از یک ماه هر شب داشتم فکر می‌کردم در پوکت چه اتفاقی خواهد افتاد اما به هیچ جوابی نمی‌رسیدم. با این حال وقتی وزنه ۲۲۶ از دستانم رها شد، با خودم گفتم این همان لحظه است. بدون آنکه اراده‌ای باشد وزنه را بوسیدم و تمام. وزنه برداری برای من اینجا تمام شد. من تصمیم داشتم بعد از المپیک توکیو خداحافظی کنم اما حضور در گزینشی المپیک پاریس را به عنوان آخرین چالش پیش روی خود دیدم و در آخر هم تصمیمم را برای خداحافظی از دنیای وزنه‌برداری عملی کردم.

وی با بیان اینکه از تصمیم خود ناراحت نیست ادامه داد: من در این سال‌ها تلاشم را کردم و جایی نبوده که با تمام وجود برای پیشرفت بیشتر کار نکرده باشم. به همین خاطر حالا دلیلی برای ناراحتی وجود ندارد. شاید اگر مصدومیت کتف نبود، الان اتفاقات به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد اما حالا خوشحالم و تشکر می‌کنم از همه کسانی که در این دو روز برای من پیام فرستادند. این پیام‌ها بیش از هر چیز اسباب خوشحالی است و من از همه تشکر می‌کنم.

تیان تائو در ادامه در پاسخ به این سوال که در همه این سال‌ها کدام وزنه‌بردار برای تو رقیب سرسخت‌تری بوده گفت: می‌خواهم از دو نفر نام ببرم. از کیانوش رستمی و از سهراب مرادی. آنها تأثیرگذارترین وزنه‌بردارانی بودند که من در کنارشان رقابت کردم و چیزهای زیادی هم از هر دو قهرمان یاد گرفتم. او در دوران قهرمانی‌اش ۷ بار با کیانوش رستمی (۳ پیروزی و ۴ شکست) و ۲ بار با سهراب مرادی (یک پیروزی و یک شکست) رقابت کرد و علاوه بر آنها با نفراتی چون میر مصطفی جوادی، سید ایوب موسوی، امیر حقوقی و رسول تقیان هم بارها رقابت کرد.

دارنده ۲ طلای بازی‌های آسیایی و یک طلای قهرمانی جهان و نایب قهرمان المپیک در پاسخ به این سوال که بهترین لحظه دوران قهرمانی‌اش چه بوده نیز گفت: بهترین لحظه؟ تا به حال به آن فکر نکردم. برای من هر روزی که به تمرین و مسابقه وزنه‌برداری گذشت بهترین بودند. واقعاً نمی‌توانم به لحظه خاصی اشاره کنم.

تیان تائو همچنین درباره برنامه‌اش برای آینده و اینکه آیا قصد دارد به عنوان مربی به کارش در وزنه‌برداری ادامه دهد یا خیر گفت: نه! برنامه بعدی من ماهیگیری است. من بعد از المپیک توکیو به ماهیگیری علاقه من شدم و فعلاً می‌خواهم وقتم را با آن سپری کنم.

این وزنه‌بردار که در اتوبوس با ما صحبت می‌کرد به این خاطر صحبتی از مربیگری نکرد که فقط یک صندلی با «یو جی» سرمربی کهنه کار تیم ملی وزنه برداری چین فاصله داشت و نمی‌خواست صدایش به گوش مربی‌اش برسد. در واقع او به احترام کسوت سرمربی با سابقه تیم ملی چین حرفی از مربیگری نزد اما در برنامه مترجم گوشی خود برای ما نوشت؛ «به مربیگری علاقه دارد و شاید در ادامه این کار انجام بدهم.»