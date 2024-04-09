چین هم می تواند به توسعه صنعت نفت کمک کند

محسن قمصری کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی یکی از ملزومات برای توسعه میادین نفتی است، گفت: به طور کلی هر نوع سرمایه گذاری در صنعت نفت مفید است اما ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری و مذاکرات انجام شده را بررسی کرد.
وی ادامه داد: با برسی توافقات و سرمایه گذاریهای انجام شده میتوان سود و زیان را در شرایط بررسی کرد اما نقش سرمایه گذاری مسلماً مناسب است و هر اقتصادی برای رشد و توسعه به سرمایه گذاری نیاز دارد که مربوط به نوع سرمایه گذاری هم میشود که این قراردادها با ید در راستای منافع ملی نیز باشد.
این کارشناس انرژی در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین خاطر نشان کرد: این قرارداد میتواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در کشور شود زیرا چین یک قطب مصرف انرژی در جهان است و به عنوان مصرف کننده انرژی در جهان تمامی انرژیها را به سمت خود جذب میکند بنابراین سرمایه گذاریهایی که با چین انجام میشود بیش از هر چیزی به نوع قرارداد بستگی دارد.
وی ادامه داد: با مدیریتی که بر قراردادها انجام میشود ایران به عنوان کشور صادر کننده باید برای بهینه سازی و رشد تولید قطعاً نیاز به سرمایه گذاریهای خارجی داریم زیرا در شرایط موجود چارهای جز همکاری با چینیها نداریم چرا که تنها کشوری است که در این زمینه با ما همکاری میکند و ما علاوه بر سرمایه به تکنولوژی نیاز داریم تا بتوانیم سطح تولید را حفظ و حتی افزایش دهیم
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