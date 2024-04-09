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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۴

آخرین وضعیت وام ازدواج بانک مسکن+ جزییات

آخرین وضعیت وام ازدواج بانک مسکن+ جزییات

مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶ هزار و ۹۵۸ جوان به مبلغ ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: بانک مسکن از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، به ۶۷ هزار و ۳۵۷ جوان متقاضی، تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۸۹ هزار و ۱۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۹۵۸ فقره به مبلغ ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال مربوط به سال گذشته (۱۴۰۲) بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت ازدواج جوانان در تشکیل خانواده سالم و پویا، کاهش آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش جمعیت و نیروی کار فعال، گفت: هموار کردن مسیر و افزایش توان مالی جوانان برای ازدواج آسان، از وظایف و تکالیف قانونی و شرعی ماست؛ در همین راستا بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان، اهتمام ویژه‌ای مبذول داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن بیان‌داشت: به زوج‌هایی که قبلاً تسهیلات ازدواج دریافت نکرده و تاریخ عقد آن‌ها بعد از یکم فروردین‌ماه ۱۳۹۸ بوده، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است. بر این اساس، حداقل این تسهیلات در سال گذشته برای هر یک از متقاضیان، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، ۲۲۰ میلیون تومان بوده است.

حسینی ادامه‌داد: سقف تسهیلات ازدواج برای افراد مشمول ماده ۵۰ قانون خدمات ایثارگران ۲ برابر است.

کد مطلب 6074278
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • احمد IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      5 0
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      الان نزدیک نه ماه هستش برای وام ازدواج ثبت نام کردم هنوز خبری نیست کاملا در تنگنا قرارگرفته ام درحالی که کسان دیگر در سایر بانکها ثبت نام کرده بودند یه ماه دریافت کردند این چه وضعی هستش تاکی دروغ
    • داریوش IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
      3 0
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      کو کجا دادین ک ما هنوز بی‌خبریم از برج۱۱پارسال۷نفرجلومه کی دادین ک نفهمیدیم همش دروغ
    • سامان ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
      0 0
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      بقران دوساله خمین بانک مسکن ثبت نام کردم هروز میرم یه حرفی میزنن خانومم داره جدا میشه ازم از بس وام ندادین دروغ گفتین عروسیمو نگرفتم بعد میگین تشکیل خانواده بدین
    • امیر IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
      1 0
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      ۷ ماهه ثبت نام کردیم هنوز نوبتمون نشده میگن اعتبار نداربم همش دارن دروغ میگن
    • بانک دروغ IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
      0 0
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      بانک مسکن بدترین بانک ایران از لحاظ پرداخت وام ازدواج ببنیدید در کاسه کوزه تون رو
    • سعید IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
      0 0
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      دوساله که ماهم ثبت نام کردیم هنوز از نفر بیست و شیشم فقط شدیم بیست و پنجم .ای بابا این چه وضعیه
    • علی ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
      0 0
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      بیش از 1 سال هست که وام ازدواج از بانک مسکن رو انتخاب کردیم خلاصش اینکه توی 3 ماه گذشته 1 نفر هم از صف کم نشده

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