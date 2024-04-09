آخرین وضعیت وام ازدواج بانک مسکن+ جزییات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، گفت: بانک مسکن از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون، به ۶۷ هزار و ۳۵۷ جوان متقاضی، تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۸۹ هزار و ۱۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۹۵۸ فقره به مبلغ ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال مربوط به سال گذشته (۱۴۰۲) بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت ازدواج جوانان در تشکیل خانواده سالم و پویا، کاهش آسیبهای اجتماعی و رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش جمعیت و نیروی کار فعال، گفت: هموار کردن مسیر و افزایش توان مالی جوانان برای ازدواج آسان، از وظایف و تکالیف قانونی و شرعی ماست؛ در همین راستا بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان، اهتمام ویژهای مبذول داشته است.
مدیرعامل بانک مسکن بیانداشت: به زوجهایی که قبلاً تسهیلات ازدواج دریافت نکرده و تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردینماه ۱۳۹۸ بوده، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده است. بر این اساس، حداقل این تسهیلات در سال گذشته برای هر یک از متقاضیان، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال، ۲۲۰ میلیون تومان بوده است.
حسینی ادامهداد: سقف تسهیلات ازدواج برای افراد مشمول ماده ۵۰ قانون خدمات ایثارگران ۲ برابر است.
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