به گزارش خبرنگار مهر، سه‌رکوت نجفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دومین جشنواره ملی عکاسی در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره به مناسبت ۶ اردیبهشت ماه روز سنه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در تقویم محلی ۶ اردیبهشت ماه به نام روز سنه نام‌گذاری شده است سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری سنندج در راستای گرامیداشت این روز ویژه برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را تدوین و همزمان با هفته سنه در این شهر برگزار می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری سنندج اضافه کرد: یکی از برنامه‌های شاخص این ایام برگزاری دومین جشنواره ملی عکاسی در سنندج است.

به گفته وی، این جشنواره به صورت اردو محور در یک بخش با موضوع بناهای تاریخی سنندج، مستندنگاری و طبیعت و فضای گردشگری سنندج برگزار می‌شود.

نجفی با بیان اینکه عکاسانی از کشورهای ترکیه و عراق نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت، اعلام کرد: عکاس مطرح ملی و بین‌المللی برای شرکت در این جشنواره می‌توانند رزومه خود را از امروز تا ۲۷ فرودین به دبیرخانه جشنواره به آدرس sanandajphotoroshdfestival@gmail.com ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر در صورت نیاز با شماره ۰۹۹۲۶۶۹۲۹۹۱ تماس حاصل کنند.

به گفته وی، براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۳۵ نفر که بهترین رزومه را داشته باشند، انتخاب و برای شرکت در جشنواره مهمان سنندج خواهند بود و در طول یک هفته اقدام به عکاسی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این ۳۵ عکاس منتخب باید در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ اردبیهشت هفته سنه در محورهای مطرح شده اقدام به عکاسی کنند، گفت: بعد از داوری عکس‌ها توسط داوران مطرح نفرات برتر با اهدای لوح و هدیه نقدی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه این جشنواره به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج و با همکاری خانه عکاسان برگزار می‌شود، گفت: نمایشگاهی از آثار برتر این جشنواره نیز در شهر سنندج دایر و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد خواهد بود.

امروز با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج، معاون معاونت توسعه مدیریت منابع شهرداری سنندج، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری سنندج و دبیر دومین جشنواره ملی عکس از پوستر این جشنواره رونمایی شد.

گفتنی است؛ قدمت سنندج به قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، این شهر بر اثر تحولات سیاسی مانند جنگ‌های متعدد و همچنین حوادث طبیعی نظیر زلزله چندین بار آسیب دیده و در سال ۱۰۴۶ قمری باز تأسیس شده است.

برابر اسناد موجود، شهر سنندج در تاریخ ۳۰ ذیقعده ۱۰۴۶ قمری مصادف با ششم اردیبهشت ۱۰۱۶ شمسی به فرمان سلیمان خان اردلان احداث شد.