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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۰۸

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

۱۸ پروژه دیوار حفاظتی رودخانه ای در مازندران اجرا شد

۱۸ پروژه دیوار حفاظتی رودخانه ای در مازندران اجرا شد

ساری- مدیرعامل آب منطقه ای مازندران گفت: در سال ۱۴۰۲ به منظور جلوگیری از بروز خسارت در هنگام طغیان رودخانه‌ها ۱۸ پروژه دیوار حفاظتی با طول مجموع دو هزار و ۹۰۰ متر ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این‌که ساخت دیوارهای حفاظتی یکی از اولویت‌های این شرکت برای جلوگیری از بروز خسارت در زمان طغیان رودخانه‌هاست، اظهار کرد: طی یک سال گذشته در شهرستان‌های ساری، بابلسر، بابل، فریدونکنار، آمل، نور، کلاردشت، چالوس، نوشهر، تنکابن و سوادکوه شمالی اجرای چند طرح دیوار حفاظتی به سرانجام رسید که برای ساخت این دیوارها در مجموع هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شد.

وی افزود: طول این دیوارهای حفاظتی از ۵۰ متر تا ۴۰۰ متر در نوسان بود که طولانی‌ترین پروژه‌های اجرا شده طی سال گذشته دیوار حفاظتی رودخانه کورکورسر نوشهر با ۳۰۰ متر طول و دیوار حفاظتی در رودخانه چشمه کیله به طول ۴۰۰ متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: این دیوارهای حفاظتی روی رودخانه‌های تلار (اتیجون در سوادکوه شمالی و تازه‌آباد بهنمیرتجن (سرکت و سالاردرهبابلرود (فولادکلای پازوارولیکرود فریدونکنار، کاری‌رود (خرمن‌کلای آمل)، واز و تاشکوه شهرستان نور، سردآبرود (لش سر کلاردشت و ذوات شرق چالوس)، ماشلک و کورکورسر نوشهر، عسلسر و نجارکلا چالوس، چشمه کیله تنکابن، ساخته شده است.

داوودیان گفت: ساخت دیوارهای حفاظتی در سال جدید نیز با جدیت ادامه دارد و در تلاش هستیم که اعتبارات بیشتری برای تکمیل این طرح‌ها جذب کنیم.

کد مطلب 6074326

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