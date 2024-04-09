به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش در پایان جلسه مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر با وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: امیدوارم جلساتی که به این شکل برگزار میشوند، به نتیجه برسند و ما بتوانیم به حق و حقوقمان برسیم که بخش نخست آن مربوط به تبلیغات تلویزیونی خواهد بود و مجوز کپیرایت و تبلیغات محیطی را هم داشته باشیم.
او ادامه داد: هنوز متوجه نشدهایم که فرمول تبلیغات محیطی به چه صورت است، نزدیک به ۵ سال میشود که صورتهای مالی سازمان لیگ ارائه نشده و این موضوع را به اطلاع کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان رساندیم که ظاهراً وزیر از این موضوع مطلع بود و ما هم گفته بودیم که اطلاعی از محل توزیع این درآمدها نداریم.
درویش افزود: من همیشه حرف از حق باشگاه پرسپولیس زدهام و کاری به دیگر مسائل ندارم. دیدارهای پرسپولیس و استقلال با حریفان در تمامی هفتهها پخش مستقیم دارد اما دیگر باشگاهها در طول فصل تنها ۴ بازی آنها پخش دارد و در توزیع درآمد تبلیغات محیطی باید این موضوع در نظر گرفته شود، امیدوارم با فرمولی که آقایان دارند یک روزی این درآمد توزیع شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره واگذاری مالکیت این باشگاه گفت: قرار است ۸۱ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس واگذار شود و در یک «کنسرسیوم» انجام شود که امروز یا فردا این موضوع هم نهایی خواهد شد.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شب گذشته و درباره مصدومیت علیرضا بیرانوند از واژه وقیحانه برای کادر پزشکی تیم ملی به کار برده بود، تصریح کرد: این حرف به تیم ملی چه ارتباطی دارد؟ من گفتم کسی که اطلاعیه را داده است. تا کی دروغ؟ این تهمت نارواست، آنها میگویند که بازیکن در تیم باشگاهی خود آسیب دیده اگر این طور بوده چرا در بازی با ترکمنستان بازی کرده است؟
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در رابطه با تمدید قرارداد با بازیکنان خاطرنشان کرد: فشارهای زیادی از سوی دلالها به ما وارد میشود و منافعشان که تأمین نمیشود از راههای مختلف برای فشار آوردن به مدیران پرسپولیس استفاده میکنند. در انتخاب سرمربی جدید برای تیم همه شاهد بودند که چه فشارهایی به باشگاه آمد آیا این موارد از روی دلسوزی است؟ عمده این افراد کسانی بودند که دوست داشتند تا ما هم مانند مدیران دیگر مربی میلیون دلاری به ایران بیاوریم و پول خوب را در جوب بیاندازیم.
او افزود: اگر من به دنبال سایه امن برای خود میگشتم یک مربی میلیون دلاری برای پرسپولیس میآوردم و اگر هم نتیجه مناسب کسب نمیکرد اعلام میکردم که من کار خود را کرده ام اما زمانی که با چشمانم میبینم که یک مربی کار خود را به خوبی بلد است و بازیکنان هم او را تأیید میکنند چه لزومی دارد که یک مربی میلیون دلاری بیاورم؟ دقیقاً این موضوع سر تمدید قرارداد و یا جذب بازیکنان جدید هم دیده میشود. سوالی که دارم است که کدام یک از باشگاههای لیگ برتری تمدید قرارداد با بازیکنان خود را شروع کرده اند؟ اما در ۳ هفته گذشته یک جوی علیه ما در این رابطه راه افتاده است. یک زمان به سفر گیر میدادند، یک زمان میگفتند چرا بازیکن نمیگیرید اما الان خدا را شکر وضعیت خوب است. هیچکس نمیآید و بگوید ما به منابع مالی رسیدیم تا کمی بازیکنان با آرامش بیشتری وارد زمین شوند.
درویش در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع قراردادها در باشگاه پرسپولیس گفت: در خیلی از قراردادهای باشگاه قطعاً سازمان خصوصی سازی ورود کرده است. ما همه باید فضای خوبی را ایجاد کنیم تا از آن بهره ببریم. به عنوان مثال در مساله مصدومیت بیرانوند بیشتر از تیم ملی، باشگاه پرسپولیس از آن لطمه دیده است. خدا را شکر یک دروازه بان برومند داریم که میتواند جای خالی بیرانوند را پُر کند. اما اگر این توانایی را نداشتیم مصیبت بزرگی به ما وارد میشد.
او خاطر نشان کرد: قلعه نویی مانند برادر برای من میماند و شاید اگر او در تیم ملی حضور نداشت در دیدار برگشت برابر ترکمنستان هم از بیرانوند در درون دروازه تیم ملی استفاده میشد. نکته جالب اینجاست زمانی که قلعه نویی جواب کمیسیون پزشکی را خوانده گفته اصلاً چرا بیرانوند را با خود آورده ایم؟ حتی اگر همان سوم فروردین به ما اطلاع میدادند او دستش را کچ میگرفت و دیروز دستش را باز میکرد.
درویش درباره حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بابت محرومیت امید عالیشاه گفت: جالب اینجاست که پس از صحبتهای عالیشاه در پایان بازی با گل گهر تمامی کارشناسان حرفهای او را تایید کردند. در این بازی یک پنالتی به سود ما گرفته نشد و خطا روی مهدی ترابی هم حداقل اخراج داشت که داور حتی آن را خطا هم اعلام نکرد. با این حال بازیکن باید محروم شود یا داور؟ همه اینها برمیگردد به اینکه یک افکاری وجود دارد که بر نمیتابد پرسپولیس به روندش ادامه دهد. مثل همان کسانی که میگویند چرا بازیکنان را تمدید نکردید.
او در رابطه با صحبتهای جواد نکونام سرمربی تیم استقلال که اعلام کرده بود یک باشگاه ۳ میلیون دلار در نیم فصل برای جذب بازیکن هزینه کرده است، گفت: قطعاً او از قیمت دلار آگاه است، ما کلاً دو بازیکن خارجی جذب کردیم و با شناختی که از او دارم بعید است که منظورش با پرسپولیس بوده باشد.
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