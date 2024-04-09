زمان تمدید قرارداد پرسپولیسی ها مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر و پس از انجام ۲۲ بازی با ۴۷ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند. ۱۰ بازیکن تأثیرگذار پرسپولیس به علاوه کادر فنی این باشگاه، تا پایان فصل با پرسپولیس قرارداد دارند و تا به امروز سه شنبه ۲۱ فروردین اقدامی از سوی مدیریت باشگاه برای تمدید قرارداد با آنها صورت نگرفته است.

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در این باره گفت: اقدامات لازم برای تمدید قرارداد با بازیکنان از هفته آینده صورت می‌گیرد و انشاالله از این بابت مشکلی پیش نخواهد آمد. البته که اولویت بازیکنان پرسپولیس ماندن در این تیم است اما گاهی اوقات پیشنهادات نجومی از سوی برخی از تیم‌ها برای آنها می‌آید اما ما سعی خواهیم کرد تا بازیکنان را در تیم حفظ کنیم.

لازم به ذکر است که اوسمار ویه‌را در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر به جز دیدار با آلومینیوم که با شکست سرخ‌ها همراه شد و مصاف با استقلال تهران که به تساوی بدون گل انجامید، سایر بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و تبدیل به یکی از مربیان محبوب نزد هواداران پرسپولیس شده است.