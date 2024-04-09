مجوز تیم داری بانک ها امروز صادر می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استقلال تهران و پرسپولیس این روزها با چالشی به نام صدور مجوز حرفه‌ای رو به رو هستند و از آنجا که هر دو باشگاه دارای یک مالک مشترک (وزارت ورزش و جوانان) هستند، این موضوع باعث شده تا روند صدور مجوز حرفه‌ای آنها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به مشکل بخورد زیرا طبق قانون AFC دو تیم نباید یک مالک مشترک داشته باشند.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص تیم داری بانک‌ها اظهار داشت: هنوز چنین مجوزی داده نشده است و قرار است شورای پول و اعتبار مجوز لازم را صادر کند تا بانک‌ها تیم‌داری کنند. علی‌الظاهر بانک‌ها نمی‌توانند تیم‌داری کنند اما طبق آخرین خبری که من دارم قرار است امروز سه شنبه ۲۱ فروردین در شورای پول و اعتبار برگزار شود تا بانک‌ها بتوانند مجوز لازم را بگیرند.

او در پاسخ به این سوال که آیا یکی از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌توانند همچنان زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت کنند، گفت: بله، یکی از باشگاه‌ها می‌تواند تحت مالکیت وزارت ورزش باشد اما یک باشگاه حتماً باید از این وزارت جدا شود.

لازم به ذکر است که مصطفی زارعی مدیر صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال پیش از این اعلام کرده بود که حداقل ۸۱ درصد از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید به بخش خصوصی واگذار شود تا این دو تیم برای حضور در رقابت‌های آسیایی مشکلی از بابت مالکیت مشترک نداشته باشند.