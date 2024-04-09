ایجاد مجمع بانوان خَیر با تشویق خیرین داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست صمیمانه انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بانوان خَیِر، پیشنهادات و انتقادات مورد استماع قرار گرفت.

خزعلی هدف از برگزاری این نشست را پایه‌گذاری جهت تشکیل مجمع زنان خَیِر دانست، و بیان داشت از این طریق با ترغیب و تشویق خَیرین داخلی و ایرانیان خَیِر خارج از کشور ضمن ایجاد هم‌افزایی می‌توان تلاش کرد تا با یکپارچه‌سازی کمک‌ها در جهت رفع مسائل و مشکلات با توجه به اولویت‌ها قدم برداشته شود.

در ادامه این نشست پیشنهاد شد جایزه ملی به زنان خَیِر تأثیرگذار با هدف فرهنگ‌سازی و تقدیر از خَیرین اهدا شود.