ایجاد مجمع بانوان خَیر با تشویق خیرین داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست صمیمانه انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بانوان خَیِر، پیشنهادات و انتقادات مورد استماع قرار گرفت.
خزعلی هدف از برگزاری این نشست را پایهگذاری جهت تشکیل مجمع زنان خَیِر دانست، و بیان داشت از این طریق با ترغیب و تشویق خَیرین داخلی و ایرانیان خَیِر خارج از کشور ضمن ایجاد همافزایی میتوان تلاش کرد تا با یکپارچهسازی کمکها در جهت رفع مسائل و مشکلات با توجه به اولویتها قدم برداشته شود.
در ادامه این نشست پیشنهاد شد جایزه ملی به زنان خَیِر تأثیرگذار با هدف فرهنگسازی و تقدیر از خَیرین اهدا شود.
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