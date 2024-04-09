روابط تهران-بغداد فارغ از مداخلات بدخواهان ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییسجمهور کشورمان امروز سهشنبه در پاسخ به تماس تلفنی «عبداللطیف رشید» رییسجمهور عراق، ضمن تبریک متقابل عید سعید فطر به وی، دولت و ملت عراق، تقویت و تعمیق روابط فیمابین دو ملت را که بر اشتراکات گسترده فرهنگی و تمدنی و ریشههای عمیق تاریخی استوار است، ضروری توصیف و اظهار امیدواری کرد که در سال پیشرو سطح روابط دو کشور فارغ از مداخلات بدخواهان هر چه بیشتر ارتقا یافته و دو ملت بیش از پیش از منافع آن بهرهمند شوند.
رییسجمهور کشورمان در بخش دیگری از سخنانش مهمترین مساله مشترک امروز ایران و عراق، جهان اسلام و همه آزادگان جهان را غم عمیق ناشی از جنایات و مظالم بیسابقه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان غزه عنوان و بر مسوولیت خطیر شرعی و انسانی همه مسلمانان و آزادگان جهان در راستای تلاش برای توقف کشتار و نسلکُشی این ملت مظلوم، مقاوم و مقتدر با بهرهگیری از همه ظرفیتها تاکید کرد.
حجتالاسلام رییسی با اشاره به گذشت حدود ۶ ماه از نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب درباره وقایع غزه، ضمن ابراز ناامیدی از کارآمدی همه مجامع و نهادهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت، بر ضرورت همکاری و تلاش مؤثر کشورها و امت اسلامی در جهت توقف روند جنایات و کشتار رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین تاکید کرد.
«عبداللطیف رشید» رییسجمهور عراق نیز در این گفتوگوی تلفنی ضمن ابلاغ سلام و تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به رهبر معظم انقلاب اسلامی، رییسجمهور، دولت و ملت ایران، روابط دو کشور را مستحکم و عمیق و در راستای تأمین منافع دو ملت توصیف و تصریح کرد: دولت عراق نیز معتقد است دو کشور باید فارغ از توطئه بدخواهان برای تقویت بیش از پیش روابط دوستانه دو کشور تلاش کنند.
رییسجمهور عراق همچنین با ابراز تأسف از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مظلوم غزه، و همچنین بینتیجه ماندن اقدامات برای توقف این جنایات از طریق سازمانهای بینالمللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل، به توسل برخی کشورها به ابزارهایی چون حق وتو اشاره و تصریح کرد: برخی کشورها نه به دنبال حل ریشهای این مشکل بلکه به دنبال پیچیدهتر کردن آن هستند، بنابراین ضرورت دارد کشورهای اسلامی به دنبال برنامهای عملیاتی برای حل ریشهای مساله فلسطین و دستیافتن این ملت مظلوم به حقوق حقه خود باشند.
نظر شما