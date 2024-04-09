به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک‌سرشت بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۵۰ پایگاه ثابت و سیار بهزیستی در سطح استان اردبیل برای جمع‌آوری زکات فطریه مؤمنین روزه‌دار دایر شده است.

وی با بیان اینکه این پایگاه‌ها با دریافت زکات در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به هزینه کرد آن بر اساس شرع مقدس اقدام خواهند کرد، افزود: با توجه به برگزاری نماز عید فطر، بهزیستی استان با استقرار صندوق‌های جمع‌آوری زکات فطریه در کنار محل‌های برگزاری نماز عید فطر نسبت به دریافت زکات فطریه مردم اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: در سطح استان در حدود ۷۰ مؤسسه خیریه از بهزیستی استان مجوز دریافت کرده‌اند که در کنار کارکنان زحمت کش بهزیستی و با استقرار صندوق نسبت به دریافت فطریه مردم تلاش خواهند کرد.

نیک‌سرشت بیان کرد: مردم مؤمن می‌توانند از طریق الکترونیکی، حضور در پای صندوق جمع‌آوری زکات فطریه و یا مراجعه به ادارات، مجتمع‌ها، بخش‌ها و مؤسسات تحت پوشش بهزیستی استان زکات فطریه خود را بپردازند.

وی در رابطه با نحوه جمع‌آوری زکات فطریه مردم روزه دار استان گفت: به همین منظور کد دستوری #۹۸۹۰۰*۶۶۵۵* شماره حساب ۴۱۷۵۰۳۴۵۴۱۸۷۱۹۱۹ و شماره شبای ۷۵۰۱۰۰۰۰۴۱۷۵۰۳۴۵۴۱۸۷۱۹۱۹ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده است تا روزه داران و مومنان بتوانند از طریق بانکداری الکترونیکی زکات خود را بپردازند.