فطریه شکرانه رمضان است/ فقرزدایی و تعدیل ثروت از اهداف فطریه است

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس مؤسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فطریه به عنوان یکی از موارد زکات واجب مطرح می شود و موارد مصرف آن نیز موارد مصرف زکات است.

وی افزود: این نوع پرداختهای واجب دارای بعد عبادی و معنوی است که به تعبیر روایات حافظ انسان است و برای پایان ماه مبارک رمضان جنبه شکرانه دارد. فطریه همچنین دارای بعد اقتصادی تأمین مالی برای نظام اسلامی است. چرا که این نوع صدقات واجب باید به نظام پرداخته شود و حکومت اسلامی و ولایت باید نسبت به این امور تصمیم گیری کرده و آن را به شکل مناسب مصرف کند.

آیت الله هادوی تهرانی گفت: فقرا و مساکین یکی از موارد مصرف زکات محسوب می شوند که البته این مورد تنها مورد مصرف زکات نیست.

وی تأکید کرد: اگر واجبات مالی که یکی از آنها زکات فطره است به شکل سازمان یافته پرداخت شود و با مدیریت صحیح در راستای اهداف اقتصادی نظام مصرف شود، تأثیر گذارتر خواهد بود. هدف اقتصاد اسلامی رفع فقر به معنای دستیابی همه مردم به حداقل امکانات مورد نیاز با توجه به شرایطی که در آن زندگی می کنند و همچنین کاهش فاصله بین فقیر و غنی است.

این مرجع تقلید اضافه کرد: برای تحقق این اهداف دولت باید از زکات فطره استفاده کند، چه برای فقرزدایی و چه برای کاهش فاصله بین فقیر و غنی با تقویت افراد ناتوان اقتصادی در جامعه گام بردارد.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: به طور کلی پرداخت واجبات مالی از جمله زکات فطره ابزاری برای تعدیل ثروت است. در شرایط فعلی که در آن قرار داریم استفاده از زکات فطره به داخل مرزهای کشور محدود نیست. امروز که برخی مسلمانان در مناطق دیگر به ویژه در پاکستان که شاهد فاجعه گسترده انسانی هستیم که 30 درصد خاک پاکستان زیر آب قرار گرفته و 50 درصد جمعیت آن از این فاجعه صدمه دیده اند می توان استفاده از زکات فطره را در این بخش مورد توجه قرار داد.