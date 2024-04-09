بازدید رییس رسانه ملی و معاون سیما از برنامه «سحرنشینی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه دو سیما، پیمان جبلی با همراهی محسن برمهانی و جمعی از مدیران، بامداد امروز سهشنبه ۲۱ فروردین از استودیوهای برنامههای «سحرنشینی» شبکه دو و «سر سفره خدا» شبکه نهال بازدید کردند و ضمن خداقوت به عوامل تولید و دست اندرکاران، در جریان روند اجرایی برنامههای سحرگاهی در ماه مبارک رمضان قرار گرفتند.
برنامه «سحرنشینی» محصول گروه خانواده شبکه دو سیما به تهیهکنندگی سید محمد موسویان و کارگردانی معین دسترنج با محوریت توجه به جایگاه مادران و اهمیت نقش مادری در جامعه امروز و همچنین با بیان صفات و ویژگیهای حضرت فاطمه زهرا (س) و نقش ایشان در جامعه اسلامی با اجرای راحله امینیان هر سحر ماه مبارک رمضان از شبکه دو سیما پخش میشد.
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