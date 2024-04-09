لزوم صرفه جویی ۱۵ درصدی پایتخت نشینان در مصرف آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در خصوص آخرین وضعیت مخازن سدهای استان تهران اظهار داشت: میزان کل بارش استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۱۵۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۳ میلی متر بود، حدود ۸ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: آخرین وضعیت ذخایر آب سدها نشان می‌دهد که ذخیره آب مخازن تأمین‌کننده آب شرب استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه علیرغم بارش‌های اخیر برای گذر از ماه‌های گرم سال، مدیریت مصرف آب ضروری است، خاطرنشان کرد: همه ما پایتخت‌نشینان باید کاهش مصرف آب به میزان ۱۵ درصد را در برنامه‌های خود داشته باشند و در این زمینه همکاری شهروندان را خواستاریم.