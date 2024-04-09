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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۲۴

آلمان: امنیت اسرائیل در قلب سیاست خارجی ما جا دارد 

آلمان: امنیت اسرائیل در قلب سیاست خارجی ما جا دارد 

دولت آلمان بار دیگر بر حمایت از رژیم صهیونیستی تاکید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، نماینده دولت آلمان در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه اتهامات نیکاراگوئه درباره همدستی در جنایت‌های غزه را رد کرد.

«تانیا وون اوزلار گلیشن»، نماینده دولت آلمان در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز سه شنبه اعلام کرد که امنیت رژیم صهیونیستی در قلب سیاست خارجی آلمان جای دارد.

نماینده آلمان روز سه شنبه در برابر عالی‌ترین نهاد قضائی سازمان ملل متحد گفت این کشور اتهامات نیکاراگوئه را که طبق آن برلین نسل کشی در غزه را تسهیل می‌کند، را رد می‌کند.

نیکاراگوئه روز دوشنبه از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا با صدور حکمی از آلمان بخواهد ضمن توقف حمایت تسلیحاتی از اسرائیل، از تصمیمش مبنی بر توقف کمک مالی به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) منصرف شود.

نیکاراگوئه در جلسات دیوان بین المللی کیفری که به مدت دو روز در شهر لاهه هلند برگزار می‌شود، درخواست اتخاذ «تدابیر فوری و اضطراری» را به عنوان بخشی از یک پرونده گسترده‌تر مطرح کرده است که برلین را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی و قوانین جنگ در حمایت از اسرائیل در تجاوز به نوار غزه متهم می‌کند.

تیم حقوقی نیکاراگوئه در دیوان بین المللی کیفری روز دوشنبه تأکید کرد که آلمان از آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه در نسل‌کشی فلسطین مشارکت دارد و قوانین بین المللی را نقض کرده است.

کد مطلب 6074550

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
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      هلوکاست هم ساخته دست خود آلمان برای کمک به صهیونیست بود و حالا قلب کثیف دولت و ملت آلمان فریاد بردگی سر داده
    • م.ج IT ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
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      وزارت خارجه بی عرضه و منفعل ما باید روابط با این کشور اهریمنی رو به حداقل و پایین ترین سطح تعدیل کند! پاینده سپاه، بسیج، ارتش و حافظان امنیت ❤️
    • محمد IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      آلمان در طول تاریخ همیشه به طرف های دیکتاتوری کمک های سیاسی و تسلیحاتی کرده. بطور مثال در جنگ ۸ ساله آلمان به صدام حسین هم تسلیحات میداد.
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      حمایت وقیحانه آلمان از رژيم جعلی صهیونیستی شرم آور است پرونده حقوق بشری آلمان مملو از اقدامات سیاه است والسلام نامه تمام
    • جعفری IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      0 0
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      فاشیستهای نازی بی شرف خوب این محبت و چاکری را چرا در خاک آلمان به سهیونیستی ها نکردید کشتید و فرستادید سرزمین فلسطین ،تاوان شما را فلسطین پرداخت میکند نژادپرستان پست فطرت شما بدتر از اسراییل کودک کش هستید

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