ترافیک در گردنه آهوان محور سمنان_دامغان نیمه سنگین است

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هم اکنون شاهد ترافیک سنگین در محور سمنان دامغان محدوده گردنه آهوان هستیم، ابراز داشت: رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب توصیه ما به همه رانندگان است.

وی ضمن بیان اینکه تا این لحظه سانحه رانندگی گزارش داده نشده است، افزود: با رانندگی قانونمند افزایش ایمنی برای همه مسافران و زائران فراهم می‌شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان ضمن بیان اینکه استراحت یک ربع بعد از هر دو ساعت رانندگی الزامی است، ابراز داشت: نیروهای پلیس راه طی تعطیلات عید فطر در نقاط حساس و حادثه خیز استان حضور داشته و رانندگان با رفتار پر خطر اعمال قانون خواهند شد.

بزرگی اضافه کرد: به لحاظ شرایط جوی نیز مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی استان تا این لحظه وجود ندارد.