  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۲۶

رییس پلیس راه استان سمنان:

ترافیک در گردنه آهوان محور سمنان_دامغان نیمه سنگین است

ترافیک در گردنه آهوان محور سمنان_دامغان نیمه سنگین است

سمنان_ رییس پلیس راه استان سمنان از ترافیک سنگین در محدوده گردنه آهوان خبر داد و گفت: تا این لحظه حادثه رانندگی گزارش نشده است.

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه هم اکنون شاهد ترافیک سنگین در محور سمنان دامغان محدوده گردنه آهوان هستیم، ابراز داشت: رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب توصیه ما به همه رانندگان است.

وی ضمن بیان اینکه تا این لحظه سانحه رانندگی گزارش داده نشده است، افزود: با رانندگی قانونمند افزایش ایمنی برای همه مسافران و زائران فراهم می‌شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان ضمن بیان اینکه استراحت یک ربع بعد از هر دو ساعت رانندگی الزامی است، ابراز داشت: نیروهای پلیس راه طی تعطیلات عید فطر در نقاط حساس و حادثه خیز استان حضور داشته و رانندگان با رفتار پر خطر اعمال قانون خواهند شد.

بزرگی اضافه کرد: به لحاظ شرایط جوی نیز مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی استان تا این لحظه وجود ندارد.

کد مطلب 6074587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه