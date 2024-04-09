خیز بلند «خیبر» برای صعود به لیگ برتر/ دوئل ۴ تیم برای کسب سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ با برگزاری ۴ دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه، خیبر خرم آباد موفق شد در خانه با نتیجه ۲ بر یک از سد نفت و گاز گچساران عبور کند.

خیبر که صدرنشین لیگ دسته اول است در این مسابقه در دقیقه ۹ با یک گل از حریف خود عقب افتاد اما امیرحسین عسگری کار را برای خرم آبادی‌ها به تساوی کشاند و در نیمه دوم هم مهدی کیانی از روی نقطه پنالتی گل برتری خیبر را به ثمر رساند تا این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به پایان برسد و خیبر یک گام دیگر به لیگ برتر نزدیک شود. خیبر با این پیروزی ۶۱ امتیازی شد و اختلاف خود را با چادرملو در رده دوم به ۶ امتیاز رساند.

در دیگر دیدارها هم استقلال آبی پوش ملاثانی در خانه برابر مس کرمان به تساوی بدون گل دست پیدا کرد. آریو اسلامشهر با یک گل از مس سونگون شکست خورد و دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و داماش گیلان هم در حالی که تا آخرین لحظات بازی با تساوی دنبال می‌شد تیم پارس جنوبی با گلی که به ثمر رساند موفق شد در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری برسد.

نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

‌* پارس جنوبی جم ۳ - داماش گیلان ۲

‌* آریو اسلامشهر صفر - مس سونگون یک

‌* استقلال آبی پوش ملاثانی صفر - مس کرمان صفر

‌* خیبر خرم آباد ۲ - نفت و گاز گچساران یک

در جدول رده بندی لیگ دسته اول خیبر با ۶۱ امتیاز صدرنشین است، چادرملو با ۵۵، فجر سپاسی با ۵۴، نفت مسجدسلیمان با ۵۰ و سایپا و مس سونگون با ۳۸ امتیاز در رده‌های دوم تا ششم حضور دارند. به این ترتیب در آستانه ۸ هفته مانده با پایان این مسابقات همچنان ۴ تیم خیبر، چادرملو، فجر و نفت مسجدسلیمان برای کسب سهمیه لیگ برتر تلاش می‌کنند.

در انتهای جدول هم خوشه طلایی با ۱۵ امتیاز هجدهم است و دریا بابل با ۱۹ امتیاز، داماش با ۲۰ و شاهین بندرعامری با ۲۲ امتیاز بالاتر از این تیم قرار دارند.